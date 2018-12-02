Лавров рассказал о договоренности Путина и Эрдогана по Сирии

В ходе встречи на саммите G20 в Аргентине президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выполнению договоренности о демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«На этой встрече также была подтверждена договоренность по Идлибу. Было отмечено, что, несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить 20-километровую демилитаризованную полосу», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что Путин и Эрдоган согласовали шаги, которые направлены на «уважение договоренности» по созданию демилитаризованной полосы и на принятие мер, чтобы боевики «не пытались саботировать эту важнейшую договоренность, которую все приветствовали».

Лавров также заявил, что на восточном берегу Евфрата в Сирии происходят «неприемлемые вещи» из-за действий США.

«То, что происходит на восточном берегу Евфрата, явно нарушает объявленную всеми и подтвержденную в резолюции СБ ООН приверженность территориальной целостности Сирии, по- моему, это уже для всех очевидно. Хотя США на словах пытаются представить свои действия как временные», – сказал глава МИД России.

Он отметил, что там США пытаются «сформировать квазигосударственные структуры» и вливают сотни миллионов долларов в обустройство районов, чтобы люди возобновили нормальную мирную жизнь. При этом Вашингтон отказывается восстанавливать инфраструктуру на подконтрольных Дамаску территориях.

На встрече в Аргентине Путин выразил благодарность Эрдогану за начало решения многих проблемных вопросов.