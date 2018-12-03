Иран спрогнозировал обрушение цены на нефть

Согласно прогнозам Ирана, цена на нефть упадет до 40 долларов за баррель, если страны ОПЕК+ не договорятся о снижении добычи на 1,4 млн баррелей в сутки.

Впрочем, страны ОПЕК+ не смогут договориться о необходимом снижении нефтедобычи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Ирана в ОПЕК Каземпура Ардебили для Bloomberg.

«С учетом провала в последние три месяца декларации о кооперации (официальное название сделки в ОПЕК – прим. ВЗГЛЯД), вряд ли удастся достигнуть продления. Зачем узаконивать провал? Для продления нужно единогласие», – считает Ардебили.

Отмечается, что Иран не планирует снижать нефтедобычу, пока находится под санкциями США.

Несмотря на то, что США и Саудовской Аравии ранее удалось обвалить цены на нефть, эксперты отмечают, что падение стоимости нефти ниже 40 долларов за баррель не выгодно никому из участников рынка.