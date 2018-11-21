Директор Ротару объяснил ее отказ от всех выступлений в России

Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев объяснил, почему певица решила отменить все выступления в России, включая выступление на церемонии «Песня года» и «Золотом граммофоне».

«Она не будет ни в каких программах в Москве сниматься в этом году. Ни в «Песне года», ни в «Золотом граммофоне» – нигде», – заявил Курилев.

В качестве причин отказа 71-летней певицы от выступлений он назвал здоровье артистки и отношения между Россией и Украиной, пишет «Пятый канал».

«Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы ж знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение», – ответил журналистам концертный директор Ротару.

Ранее сообщалось, что певица отказалась выступать на «Песне года» из-за ситуации в Керченском проливе, а также введения Украиной военного положения и запретом на въезд в страну мужчинам с российским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет, а после – и женщинам.

С 1973 года Ротару принимала участие во всех церемониях «Песни года», кроме 2002 года. Ф финал ее песни выходили свыше 40 раз.