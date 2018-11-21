В Раде призвали не пускать на Украину российских женщин

Киеву следует помнить о Марии Бутиной и Анне Чапман и запретить российским женщинам въезд на Украину, заявил первый замглавы фракции «Народный фронт» в Верховной раде Андрей Тетерук.

Тетерук «не видит смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой».

Он призвал «решить эту проблему раз и навсегда» через визовый режим с Россией.

Отметим, что это не первый конфликт Тетерука с женщинами. В 2015 году он ударил бутылкой по голове свою коллегу Александру Кужель.

Напомним, госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Источники сообщают, что в киевском аэропорту Борисполь пограничники не пускают на Украину не только мужчин, но и женщин из России.