Бутину отправили в одиночную камеру

Арестованную в США гражданку России Марию Бутину неделю назад вновь перевели в одиночную камеру, ей разрешили находиться вне камеры лишь два часа в сутки, сообщил отец заключенной Валерий Бутин.

«Ее опять заперли на сегрегацию <...> Уже семь дней продолжается.<...> Тюремное начальство не объясняет причину. Опять режим 22 и два часа: 22 часа она в одиночке и два часа выделяется ночью на то, чтобы покинуть камеру. <...> Уже подключились наши ребята [из консульства], адвокаты работают в этом направлении – там сейчас события назревают вплоть до того, чтобы к суду обращаться. <...> Даже к оголтелым преступникам не применяют таких мер, она в общей сложности 75 суток находилась по сегрегации», – рассказал Бутин, передает ТАСС.

Мария считает, что режим для нее ужесточили необоснованно, сказал отец девушки. Сам Бутин планирует переговорить с посольством России в США. Он отметил, что не знает, до какого времени дочь будет находиться в «одиночке».

«Это крайне неприятный режим, из всех она его считает наиболее пыточным. Опять время дня и ночи поменялось», – сказал Бутин.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников сообщил, что направил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой обращение с просьбой вмешаться в ситуацию, передает «Интерфакс».

До ужесточения девушка занималась в тюрьме йогой, обучала одну из заключенных алгебре, отметил отец.

В сентябре Бутину перевели на общий режим содержания, ей разрешили прогулки на свежем воздухе, занятия в спортзале и общение с другими заключенными.