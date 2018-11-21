Требования резко похудеть довели девочку-модель до комы

Две 14-летние девочки-близнецы из Липецка заболели анорексией, после того, как в модельном агентстве их попросили похудеть на 5 килограммов. В результате подростки попали в больницу, одна из них три дня была в коме.

Историю девушек рассказала в Instagram бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно.

«Девочки сели на диету, перестали есть после пяти часов вечера и готовили всю еду на пару. Мария рассказала, что постепенно порции и количество приемов пищи у близняшек сокращались. Даша похудела до 36 кг, а Маша, в попытке догнать сестру, похудела до 40 кг. Этот вес стал для них критическим», – сообщает Рен ТВ.

Кохно пожаловалась, что сама болела анорексией, вес снижался до 27 кг., пережила клиническую смерть.

Она смогла перевезти подростков в Москву и определить их в одну из частных клиник, где близнецы получают необходимые препараты и питание: курс лечения составляет около 3 месяцев, в день уходит около 30 тыс. рублей.

Кохно подчеркнула, что девочкам необходима психологическая помощь, чтобы после курса реабилитации научиться воспринимать себя и правильно питаться.

Напомним, в сентябре 2017 года олимпийская чемпионка Юлия Липницкая заявила, что не смогла полностью реализоваться в карьере из-за проблем со здоровьем, в частности, анорексии, которой болела много лет.