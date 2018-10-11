Корабль «Союз МС-11» отделился от ракеты и взял курс на МКС

Космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС отделился от верхней ступени ракеты «Союз-ФГ» и взял курс на станцию, сообщил диктор в Центре управления полетами.

«Есть отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя. Космический корабль вышел на околоземную орбиту», – объявил дежурный под аплодисменты собравшихся, передает ТАСС.

В понедельник ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» стартовала с первой площадки Байконура.

На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем «Союз МС-10» было решено провести его раньше.