Книга рекордов Гиннесса признала Севастополь российским

В сертификате Книги рекордов Гиннесса появилась надпись о российском Севастополе; житель этого города Александр Бендиков установил мировой рекорд по балансированию предметов.

«RUSSIAN FEDERATION (SEVASTOPOL) (Российская Федерация, Севастополь – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в сообщении на сайте Guinness World Records.

Уточняется, что Бендиков побил свой собственный рекорд, удержав на одном гвозде еще 349 гвоздей.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.