Попавший под санкции США крымский отель получил престижную мировую премию

Крымский курорт Mriya Resort & SPA, в отношении которого были введены санкции со стороны США, победил в трех номинациях престижной мировой премии в сфере гостеприимства и туризма World Travel Awards.

Курорт стал лидером церемонии, получив самое большое количество статуэток среди всех отелей и курортов мира. Так, отель победил в номинациях «Ведущий мировой курорт для отдыха», «Ведущий мировой курорт, располагающий виллами класса люкс» и «Ведущий мировой семейный и оздоровительный курорт класса люкс», передает «Интерфакс».

«Это первый и единственный в России комплекс, который получает мировые премии два год подряд», – сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

В ноябре 2018 года комплекс Mriya Resort & SPA попал под санкции США в числе девяти юридических и трех физических лиц. Однако руководство отеля утверждает, что санкции только подняли рейтинг комплекса в СМИ. Количество публикаций «взорвало» сайт отеля, увеличив его посещаемость.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году в Лондоне. Победителей выбирает профессиональное жюри и аудитория в несколько этапов по многим критериям: качество сервиса, удовлетворенность гостей, развитая инфраструктура, безопасность и т.д. В 2018 году отбор проводился среди более чем 5 тыс. туристических объектов из 199 стран мира.