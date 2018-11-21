У ИГ изъяли американские противотанковые ракеты

После уничтожения боевиков террористической организации «Исламское государство*» изъято большое количество иностранного оружия, сообщил представитель командования группировки войск Вооруженных сил России в Сирии Олег Макаревич.

В ходе наступательной операции сирийской армии в провинции Эс-Сувейда уничтожено свыше 270 боевиков, «изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства», сообщил он.

Среди изъятых боеприпасов есть 12 противотанковых управляемых ракет американского ПТРК TOW, передает РИА «Новости».

Боевики, пользуясь каньонами и широкими пещерами, создали «глубоко эшелонированную» оборону со множеством «противотанковых и снайперских засад, минных полей». При этом тяжелая техника на вулканическом плато имела «очень ограниченные возможности», сообщил представитель командования.

По словам Макаревича, «у боевиков было много гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов».

«На всех рубежах обороны у противника были склады боеприпасов и продовольствия», – рассказал он.

В Эс-Сувейду большинство боевиков прибыли из района Эт-Танф, который контролируется возглавляемой США международной коалицией.