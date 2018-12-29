Подозреваемый в убийстве главы нефтяной компании задержан

Подозреваемый в убийстве учредителя нефтяной компании «Мастер-нефть» Шалвы Шаляхова был задержан в Москве, сообщают СМИ.

«Ночью 28 декабря 2018 года в лифтовом холле одного из жилых домов, расположенного улице Гарибальди в городе Москве, обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области туловища и головы», – говорится в сообщении на официальном сайте ГСУ СК по Москве.

Ведомство добавляет, что подозреваемый 1985 года рождения был установлен и задержан в кратчайший срок.

Источник «Интерфакса» утверждает, что речь идет о подозреваемом в убийстве Шалвы Шалахова, который также был убит на улице Гарибальди в Москве.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства Шалахова. В СМИ опубликовали видеозапись с места преступления, на котором якобы был зафиксирован подозреваемый.