Появилось видео с места убийства главы нефтяной компании в Москве

Опубликовано видео с камер наблюдения дома, где в пятницу убили учредителя нефтяной компании «Мастер-нефть» Шалву Шаляхова.

Убийство произошло в подъезде дома на улице Гарибальди, передает «Рен-ТВ».

На записи видно, как к дому подъезжает автомобиль, из него выходят мужчина и женщина. Они заходят в подъезд. Через некоторое время женщина выбегает из дома. Позже из подъезда выходит мужчина, его лицо скрыто капюшоном.

Напомним, Шаляхов был убит в ночь на 28 декабря в Москве. Убийца в медицинской маске подкараулил его в подъезде и нанес множественные колото-резаные ранения в грудь и голову. Возбуждено уголовное дело.