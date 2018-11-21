В Москве зарезан глава нефтяной компании

В ночь на пятницу, 28 декабря, в Москве убили Шалву Шаляхова, учредителя нефтяной компании «Мастер-нефть» – основного подрядчика компании ЛУКОЙЛ.

По информации телеканала «РЕН ТВ», в ночь на пятницу убийца в медицинской маске подкараулил жертву в подъезде дома на улице Гарибальди на юго-западе Москвы и нанес множественные колото-резаные ранения в грудь и голову. От полученных травм Шаляхов скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что ночью 28 декабря в лифтовом холле жилого дома по улице Гарибальди обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области туловища и головы. Имя погибшего она не уточнила, однако источник агентства в правоохранительных органах сказал, что жертвой является Шалва Шаляхов.

«Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления», – сообщила Иванова.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание лица, причастного к совершению убийства. Следователи допрашивают очевидцев.

Компания «Мастер-нефть» создана в 2010 году, она занимается капитальным и текущим ремонтом скважин. На сайте компании говорится, что она является основным подрядчиком ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».