Пентагон подтвердил проведение воздушной разведки у побережья Крыма

Официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке капитан Кристофер Бойер-Мидер сообщил, что в четверг российский истребитель совершил перехват самолета-разведчика ВВС США RC-135V/W Rivet Joint над Черным морем, недалеко от побережья Крыма.

По словам американского военного, «произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало», передает ТАСС.

Представитель командования ВВС США не уточнил, о каком российском истребителе идет речь.

Кроме того, в пятницу патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетел над закрытым районом Средиземного моря, где корабли ВМФ России готовились проводить стрельбы.

Напомним, на прошлой неделе патрульный противолодочный самолет ВМС США также совершил длительный разведывательный полет у берегов Крыма.