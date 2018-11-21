Американский самолет пролетел над закрытым районом учений ВМФ России

Патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетел над закрытым районом Средиземного моря, где корабли ВМФ России должны проводить учебные стрельбы.

Согласно данным западных авиаресурсов, P-8A Poseidon вылетел с авиабазы в Сицилии и около часа курсировал вдоль побережья Сирии, передает «Интерфакс».

На прошлой неделе самолет P-8A Poseidon осуществил длительный разведывательный полет около Крыма.

В середине декабря самолет ВМС США P-8A Poseidon также исследовал побережье Сирии в районе авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус, пролетая над закрытым районом, где проходили учения ВМФ России.

В конце ноября патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил трехчасовой полет вдоль побережья Сирии.