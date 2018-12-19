Самолет-разведчик США заметили у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США осуществил длительный разведывательный полет около Крыма, об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Самолет P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла из Сицилии и около трех часов летал на юго-западе от побережья Крыма на высоте 10 тыс. метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

Ранее сообщалось, что британские Королевские ВВС проводили разведку вблизи Крыма, Керченского пролива и Кубани. Во вторник британский разведывательный корабль «Эко» вошел в акваторию Черного моря.