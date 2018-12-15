Самолет ВМС США пролетел над районом учений ВМС России

Патрульный самолет ВМС США пролетел над закрытым морским районом вблизи Сирии, где проходили учения ВМФ России.

Самолет P-8A Poseidon около часа курсировал вдоль побережья Сирии в районе авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Он проигнорировал международное предупреждение о закрытии этого района для полетов.

В конце ноября патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил трехчасовой полет вдоль побережья Сирии, в районе российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.