Разведчики обнаружили англоязычных наемников ВСУ на островах в пойме Днепра

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие сталкивались с англоязычными наемниками из стран НАТО во время боев за острова в пойме Днепра на херсонском направлении, передает РИА «Новости».

По словам офицера, среди них были и темнокожие бойцы.

«Контингент туда разный заходил. Когда противник еще был там, там находились не только украинская армия. Языки разные слышали, бывали непонятные – как американский, английский. Какие-то там темнокожие люди бегали. Все это приходилось видеть. Да – из стран НАТО», – рассказал военнослужащий с позывным Дым.

Островная зона в пойме Днепра представляет собой множество участков суши, разделенных протоками и заросших камышом. Боевые действия здесь носят очаговый характер: украинские военные пытаются скрытно высадиться на лодках, но российские силы пресекают эти попытки на подходе к воде. Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года, сейчас освобождено 75% территории региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики ликвидировали двух польских наемников на днепропетровском направлении.

Около 5 тыс. иностранных боевиков сосредоточились в Харьковской области.

При зачистке позиций в Богдановке бойцы обнаружили останки двух темнокожих мужчин без документов.