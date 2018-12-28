В Госпогранслужбе Украины опровергли снятие запрета на въезд россиянам

Госпогранслужба Украины опровергла информацию об отмене запрета для въезда россиян в страну, об этом сообщил помощник главы ведомства Олег Слободян.

«Мы продолжаем принимать меры усиленный контроль за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане России», – сказал Слободян «Украинской правде».

Ранее украинское издание «Гордон» со ссылкой на слова того же Слободяна сообщило, что Украина сняла запрет на въезд для россиян мужского пола.