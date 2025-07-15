Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Лавров: Трамп мог предложить России 30 дней на урегулирование вместо 50
Если бы Украина неделю назад согласилась назвать дату третьего раунда переговоров, то президент США Дональд Трамп мог бы не предоставлять России 50 дней на урегулирование ситуации, а сократить этот срок до 30 дней, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине Лавров отметил, что Москва неоднократно передавала разъяснения по этому вопросу американской стороне, в том числе во время личных встреч, передает ТАСС.
«Если эти наши разъяснения, которые мы многократно передавали американским коллегам, в том числе на моих встречах на полях в мероприятиях, если они просто игнорируются или не докладываются президенту Трампу? Трудно судить, что за этим стоит, но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому 50 дней, если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там уже и 30 дней осталось», – сказал министр.
Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.