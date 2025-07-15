  • Новость часаГосдума приняла закон о защите религиозных символов России
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    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины
    Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта
    МВД сообщило о росте смертности в ДТП по вине мигрантов
    Платформа Max утверждена национальным мессенджером в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 16:30 • Новости дня

    Лавров: Трамп мог предложить России 30 дней на урегулирование вместо 50

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если бы Украина неделю назад согласилась назвать дату третьего раунда переговоров, то президент США Дональд Трамп мог бы не предоставлять России 50 дней на урегулирование ситуации, а сократить этот срок до 30 дней, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине Лавров отметил, что Москва неоднократно передавала разъяснения по этому вопросу американской стороне, в том числе во время личных встреч, передает ТАСС.

    «Если эти наши разъяснения, которые мы многократно передавали американским коллегам, в том числе на моих встречах на полях в мероприятиях, если они просто игнорируются или не докладываются президенту Трампу? Трудно судить, что за этим стоит, но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому 50 дней, если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там уже и 30 дней осталось», – сказал министр.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    15 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу

    WP: Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу

    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп изменил подход к мирному урегулированию конфликта на Украине, задумавшись о поставках дальнобойных ракет Киеву для ударов по Москве и Петербургу, пишет The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира на Украине путем ужесточения санкций против России, передает The Washington Post. Трамп отметил, что изначально верил в возможность мирного урегулирования и «чувствовал сделку четыре раза». Однако, по словам Трампа, он понял, что единственный способ «заставить Путина пойти на мир – это существенно «повысить цену продолжения конфликта».

    Трамп пригрозил ввести против России «жесткие тарифы», если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, средства ПВО и артиллерию через страны НАТО. Стоимость военной помощи составит 10 млрд долларов. Кроме того, Украина может получить разрешение на использование 18 ракет ATACMS дальностью 300 километров для ударов по военным базам, аэродромам и складам снабжения в глубине России.

    В разговоре с Владимиром Зеленским Трамп спросил, почему Украина не наносит удары по Москве и Петербургу. Зеленский ответил, что Украина может это сделать, если получит необходимое оружие.

    Трамп ужесточил свою позицию в отношении Путина по трем причинам, полагает издание. Во-первых, он считает, что «Путин не уважает его, симулируя готовность к миру, но игнорируя призывы к прекращению огня»; во-вторых, он увидел эффективность американской военной мощи при использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана; в-третьих, он считает, что «Путин будет вести переговоры только под угрозой».

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты

    Ранее СМИ писали, что в новый пакет военной помощи США Украине может включить дальнобойные ракеты ATACMS. Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk (Томагавк), но не включил их в список вооружения.

    СМИ сообщали, что Трамп собирается объявить о поставках ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил о подготовке передачи Украине крупных партий систем ПВО Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона  оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

    Комментарии (21)
    15 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа, адресованные России, представляют собой лишь театральный ультиматум, который в Москве не заметили, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил, что после заявлений Трампа «воинственный Евросоюз разочарован», мир «вздрогнул», а Россия не заметила «театральный ультиматум» (theatrical ultimatum). Он опубликовал этот комментарий на английском языке в социальной сети X.

    Это заявление стало первой официальной реакцией Москвы на заявления Вашингтона.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил России введением «жестких пошлин», если соглашение по урегулированию ситуации на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что слова Трампа по Украине свидетельствуют о том, что «пар ушел в свисток».

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    15 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Историю о «побеге» российских военнопленных под Краматорском сочли операцией ЦИПСО

    Источник ТАСС: ЦИПСО могли придумать историю о побеге российских военнопленных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публикации в украинской прессе о якобы побеге российских военных рядом с Краматорском в ДНР могут быть спланированной информационно-психологической провокацией киевского режима, заявил источник в российских силовых структурах.

    Распространяемые украинскими СМИ сообщения о якобы побеге российских военнослужащих из украинского плена могут являться частью операции центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО), сказал собеседник ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул, что такая кампания может быть направлена на оправдание убийств военнопленных либо на создание оправданий для условий их содержания.

    «Стоит дождаться окончания истории», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Юрий Котенок сообщал, что, согласно данным украинских СМИ, бывшие военнослужащие ЧВК «Вагнер» якобы сбежали из украинского плена рядом с Краматорском.

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    15 июля 2025, 10:33 • Новости дня
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    Польские СМИ: Украина нерационально использует ЗРК «Пэтриот»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Украинские военные часто запускают больше ракет «Пэтриот» (Patriot), чем это необходимо, что приводит к потере дорогостоящих боеприпасов и снижению эффективности обороны, пишет польское издание WP Tech.

    Украина в настоящее время располагает семью или восьмью батареями ЗРК Patriot, двумя батареями SAMP/T, а также некоторым количеством старых комплексов MIM-23 HAWK и С-300, пишет WP Tech.

    Эксперт Анджей Киньский заявил, что украинские расчеты с самого начала конфликта запускали больше ракет, чем требовалось по ситуации. «Пример – первая поставка немецких ракет IRIS-T: их рассчитывали на три месяца, а израсходовали за месяц», – отметил он.

    Он напомнил, что во время первого применения Patriot на Украине в мае 2023 года за 90 секунд было запущено 30 ракет двумя батареями при технической возможности сопровождения только шести целей одновременно. По его словам, часть пусков осуществлялась «вслепую», что привело к потере дорогостоящих ракет и снижению эффективности обороны.

    Эксперт также отметил, что значительное число ракет Patriot применялось даже против беспилотников Shahed, что экономически нецелесообразно. Он добавил, что постоянная нехватка новых ракет усугубляется невозможностью европейских стран производить эти боеприпасы самостоятельно, а зависимость Европы и Украины от поставок из США сохранится до запуска совместного завода в Германии, что ожидается не ранее 2027 года.

    В материале отмечается, что в условиях истощения западных запасов Украина сталкивается с серьезными трудностями в поддержании достаточного количества ракет для Patriot, что может сказаться на способности защищать объекты от российских баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    Комментарии (16)
    15 июля 2025, 13:41 • Новости дня
    МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы
    МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы неприемлемы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Россия не приемлет никаких попыток выставлять требования Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новый план президента США Дональда Трампа по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что Москва готова договариваться по урегулированию на Украине, а дипломатический путь разрешения конфликта остается предпочтительным вариантом.

    Рябков также добавил, что если позиция России не получит должного отклика, поставленные цели будут достигаться с помощью специальной военной операции. Он подчеркнул, что эта позиция остается незыблемой и выразил надежду, что в Вашингтоне и НАТО отнесутся к этому с максимальной серьезностью.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слова Трампа театральным ультиматумом, который в Москве не заметили.

    В Кремле заявили, что слова Трампа о военных поставках Киеву воспринимаются серьезно, и сообщили о намерении тщательно их проанализировать.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    15 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос только во времени, сообщает газета Politico.

    Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил изданию, что Дональд Трамп полагает, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, вопрос лишь заключается во времени, передает РИА «Новости».

    Собеседник Politico указал, что у России, по его мнению, более крупная экономика и армия по сравнению с Украиной. Также отмечается, что новые шаги Трампа по поставкам вооружений через НАТО связаны с якобы «безразличием Москвы к попыткам достичь мира».

    Politico пишет, что европейские лидеры приняли стратегические требования Трампа, включая дополнительные расходы в несколько миллиардов на коллективную оборону. В частности, речь идет о соглашении, согласно которому НАТО будет компенсировать США полную стоимость оружия, отправленного альянсом на Украину.

    Ранее Трамп заявил о введении США пошлин на товары из России в размере 100% и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

    Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет Евросоюза.

    Политолог Андрей Клинцевич отметил, что подобные заявления Трампа дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте.

    Эксперты оценили, как планы Вашингтона могут повлиять на ситуацию на поле боя и попытки урегулирования конфликта.

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    15 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине

    Кремль назвал поставки оружия Украине поддержкой эскалации конфликта

    Кремль прокомментировал заявления Трампа о поставках оружия Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле назвали слова Дональда Трампа о военных поставках Киеву серьезными и сообщили о намерении тщательно проанализировать заявление американского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Кремле восприняли заявления Трампа о военных поставках Киеву как серьезные и собираются провести их тщательный анализ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что какие-то заявления адресованы лично президенту Владимиру Путину, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне.

    Песков также прокомментировал решения Вашингтона и его союзников по поставкам оружия на Украину. По его словам, эти шаги Киев расценивает не как сигнал к поиску мира, а как призыв продолжать боевые действия. Он подчеркнул, что подобные решения воспринимаются Украиной как поддержка дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп 14 июля отметил, что Вашингтон продолжит передавать оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа оплатит эти поставки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Планы Вашингтона могут сказаться как на ситуации на поле боя, так и на перспективах урегулирования конфликта.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    Комментарии (2)
    15 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    @ Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телевидению, что не завершает деловые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на свое разочарование в нем, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что уже четыре раза надеялся добиться заключения сделки с Россией, однако реализовать эти планы не удалось. Тем не менее он подчеркнул, что не прекращает попытки наладить сотрудничество.

    Отвечая на вопрос о доверии к Владимиру Путину, Трамп пояснил, что в целом предпочитает ограниченное доверие и практически никому не доверяет.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

    После этого Трамп назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

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    15 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Орбан потребовал санкций ЕС против лидеров Украины из-за гибели венгра
    Орбан потребовал санкций ЕС против лидеров Украины из-за гибели венгра
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости введения Евросоюзом санкций против лидеров Украины, ответственных за гибель венгерского гражданина в Закарпатье, передает ТАСС.

    Он сообщил о смерти 45-летнего жителя Берегово Йожефа Шебештьена, который, по словам Орбана, был забит до смерти во время принудительного призыва на военную службу.

    Орбан подчеркнул, что такие действия Украины нарушают права человека, и отметил, что правительство Венгрии официально обратилось к Брюсселю с требованием включить украинских лидеров, причастных к этому инциденту, в санкционный список Евросоюза.

    Накануне глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

    Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за этого инцидента.

    Комментарии (3)
    15 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Госдума приняла закон о защите религиозных символов России
    Госдума приняла закон о защите религиозных символов России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы утвердили закон, ограничивающий использование изображений культовых зданий и символов без соответствующих элементов, с учетом важных исторических исключений.

    Закон был принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС. Документ внесли группа депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой в мае 2025 года, а первоначальное одобрение проект получил в июне.

    Изменения касаются федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и запрещают использовать изображения культовых зданий, их узнаваемых частей и иных объектов с религиозными символами без самих символов в СМИ, при продаже товаров и в рекламе. Также новый порядок распространяется на государственные и муниципальные символы, знаки и эмблемы.

    Поправки ко второму чтению расширили список запрещенных действий, включив в него официальные геральдические знаки и их части. Исключения касаются случаев, если в определенный период времени на оригинале символы отсутствовали или если их воспроизведение ведет к осквернению символа.

    Председатель комитета Яна Лантратова напомнила, что это решение важно для журналистов, которым теперь разрешено публиковать изображения храмов без крестов, если на исторических фотографиях символ действительно отсутствовал.

    Депутат Игорь Антропенко отметил, что вера связана с добротой и милосердием, а любая спекуляция или оскорбление религии не может быть проигнорировано.

    Ранее в РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов.

    Член СПЧ Кирилл Кабанов выразил мнение, что продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники.

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    15 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Политолог Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждение Будапештом гибели венгра при мобилизации на Украине углубит раскол в позициях ЕС по вопросу поддержки Киева. Однако официально Брюссель, вероятно, предпочтет не комментировать инцидент, ожидая сигналов из Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз ввести санкции против украинского руководства.

    «Орбан – прагматичный и опытный политик, который использует произошедшее для укрепления своей позиции по Украине: в частности, он выступает против передачи оружия Киеву и 18-го пакета антироссийских санкций», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Думаю, Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтёт отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», – подчеркнул спикер.

    «Банковая же попытается всеми способами, в том числе с помощью карманных медиаресурсов, сделать так, чтобы инцидент не связывали с Зеленским. Хотя его репутацию вряд ли что-то ухудшит», – напомнил собеседник.

    «Что касается отношений Будапешта и Киева, то они и так почти на нуле, а до дипломатического разрыва и вооруженного конфликта дело не дойдет. Впрочем, в Венгрии в следующем году пройдут парламентские выборы, поэтому Орбан может запланировать какую-нибудь «заварушку» для мобилизации своих сторонников», – допустил аналитик.

    «При этом для России раскол в руководстве ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности Евросоюза – даже в вопросе защиты собственных граждан», – резюмировал эксперт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Речь идет о 45-летнем жителе Берегово Йожефе Шебештьене, имевшем двойное гражданство. Его в начале июля насильно доставили на призывной пункт и избили. Мужчина скончался в больнице. Его похоронили в родном городе. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине. Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил дипломат. Киев же отверг обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств.

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    15 июля 2025, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
    Российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки «Южная» и «Восток» в ходе наступательных действий освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России во вторник.

    Подразделения «Южной» группировки освободили Петровку в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они в ходе наступления улучшили тактическое положение.

    Группировка «Восток» в результате активных и решительных действий установила контроль над населенным пунктом Воскресенка в том же регионе.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, ВСУ в зоне их ответственности потеряли за сутки до 180 военнослужащих.

    Удары наносились по механизированным, егерским, десантно-штурмовым и штурмовым частям украинской армии, а также по десантно-штурмовым полкам ВСУ.

    На Харьковском направлении разгромлены подразделения десантно-штурмовой бригады и бригады теробороны ВСУ у Волчанска и Охримовки. Уничтожены пять бронированных машин, восемь артиллерийских орудий, РЛС и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и двух теробороны бригад ВСУ под Боровским, Богуславкой, Петровкой, Купянском в Харьковской области и Торским в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 230 военнослужащих, две бронированные машины, три артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    В зоне действия «Южной» группировки ВСУ потеряли до 125 человек, два автомобиля, два орудия, РЛС и склад боеприпасов у Закотного, Славянска, Плещеевки, Северска, Дроновки и Константиновки.

    В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 435 человек, танк, три артиллерийских орудия под Новоэкономическим, Новопавловкой, Добропольем, Красноармейском, Родинским, Димитровым, Удачным ДНР и Филией в Днепропетровской области.

    В зоне действия группировки «Восток» поражены формирования механизированной бригады, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны под Новогеоргиевкой (Днепропетровская область), Темировкой и Полтавкой (Запорожская область). ВСУ потеряли до 185 бойцов, 10 автомобилей и четыре орудия.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде, бригаде береговой обороны и двум бригадам теробороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 35 военнослужащих, 12 автомобилей, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.

    Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что в ходе боевых действий ВСУ лишились контроля над селом Воскресенка на стыке ДНР и Днепропетровской области.

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    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    15 июля 2025, 08:55 • Новости дня
    WP: Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS
    WP: Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS
    @ Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил президент США Дональд Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп может разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS в рамках новой военной помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете The Washington Post.

    В материале отмечается, что речь идет о 18 ракетах ATACMS, которые уже находятся на Украине. Источник, участвовавший в принятии решения, добавил, что разрешение будет касаться применения этих ракет на максимальную дальность, составляющую 300 километров.

    Как пишет The Washington Post, ранее Трамп не уточнял, что помощь может включать использование нового наступательного вооружения. Газета подчеркивает, что даже при максимальной дальности полета ракеты ATACMS не смогут достичь Москвы или Петербурга. Однако они способны угрожать военным объектам, складам и аэродромам на территории России, которые сейчас вне досягаемости ВСУ.

    Новая военная помощь обсуждается на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и регулярных поставок вооружения киевским силам со стороны США и союзников. Решения о расширении возможностей применения американского оружия, как отмечают эксперты, могут изменить ситуацию на отдельных направлениях фронта.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам американского оружия на Украину за счет Евросоюза.

    СМИ заявляли, что Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

    Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

    В понедельник президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.

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    15 июля 2025, 07:26 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 55 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь с понедельника на вторник поразили 55 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Над территорией Белгородской области уничтожено 32 дрона, над территорией Воронежской области – 12, над акваторией Черного моря – шесть, над территорией Липецкой области – три, и по одному нейтрализовано над Ростовской областью и над Курской областью.

    Ранее сообщалось, что экипаж российского танка сумел отразить атаку шести FPV-дронов ВСУ в ходе спецоперации, сбив три из них огнем из пулемета.

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