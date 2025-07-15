Дума одобрила введение единого QR-кода для оплаты товаров и услуг

Tекст: Ольга Иванова

Госдума одобрила закон о поэтапном введении в оборот цифрового рубля и запуске единого QR-кода для оплаты товаров и услуг, передает ТАСС. Документ был поддержан сразу во втором и третьем чтениях. Закон разработала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Как ожидается, цифровой рубль станет новым платежным инструментом, который будет использоваться наряду с наличными и безналичными деньгами.

Кроме того, новая система универсального QR-кода позволит оплачивать товары и услуги единым способом, упрощая расчеты для граждан и бизнеса. Власти рассчитывают, что нововведения повысят прозрачность и безопасность платежей в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники пилотного проекта цифрового рубля провели более 100 тыс. операций. Глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России заявил, что цифровой рубль пока остается не востребованным инструментом для расчетов.