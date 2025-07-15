Лавров заявил об актуальности стамбульского формата переговоров с Украиной

Tекст: Ольга Иванова

Формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной не исчерпал себя, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел ШОС, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона хорошо осведомлена о позиции России по этому вопросу. Лавров отметил: «Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию, мы говорили об этом. Насчет исчерпанности формата – он не исчерпан».

Глава МИД также обратил внимание, что Киев теперь не упоминает возможность проведения третьего раунда переговоров с Россией, хотя эта инициатива ранее была предложена с российской стороны на неделе с 22 июня. Лавров подчеркнул, что Украина изменила состав делегации, и экс-министр обороны Рустем Умеров уехал в Соединенные Штаты в качестве посла. Он добавил, что отсутствие упоминаний о новом раунде переговоров наблюдается как в заявлениях украинских представителей, так и в советах западных кураторов.

В ходе выступления Лавров констатировал, что официальная позиция Киева по переговорам с Россией остается неопределенной на фоне изменений в украинской делегации.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было».

При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.