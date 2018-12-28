Путин подарил школьнику из Красноярского края телескоп

Школьник из поселка Абан Красноярского края Дмитрий Шахин, признавшийся в письме президенту России Владимиру Путину, что мечтает о телескопе, в канун Нового года получил прибор для изучения звездного неба в подарок.

Подарок от имени президента вручил губернатор региона Александр Усс, сообщается на официальном сайте администрации края, передает ТАСС.

Дмитрий учится в четвертом классе абанской средней общеобразовательной школы № 4. Он отличник, является победителем и призером ряда школьных конкурсов и олимпиад. Также мальчик – активный участник внеклассных занятий и кружков. В 2018 году занял третье место в первенстве Красноярского края по рукопашному бою.

«Подарок для школьника стал полной неожиданностью. Вручая телескоп от имени президента РФ, Александр Усс выразил надежду, что новый прибор позволит Диме еще больше погрузиться в изучение небесных тел», – говорится в сообщении.

Мальчик несколько раз писал письма главе государства с просьбой помочь в покупке телескопа. На первое письмо он получил ответ, что подарки от руководителя государства являются знаком признания значительных личных достижений в учебе и творчестве.

Дима не расстроился. Наоборот, он стал усердно учиться, начал заниматься спортом и достиг отличных результатов. В этом году школьник снова написал президенту и рассказал о своих достижениях, приложил к письму копии грамот и страниц дневника с одними пятерками.