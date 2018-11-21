На Украине назвали фатальную ошибку Порошенко

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28 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
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Чем заграждения в Крыму отличаются от «стены Яценюка»

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Патриархи Илия (слева) и Кирилл продолжали дружить даже после российско-грузинского конфликта 2008 годаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси? Подробности...
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Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...
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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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    Главные победы России в 2018 году

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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          На Украине назвали фатальную ошибку Порошенко

             28 декабря 2018, 14:59
          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
          Текст: Ольга Никитина

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          Украинский президент Петр Порошенко допустил фатальную ошибку, которая привела к тому, что в настоящее время его поддерживает только маргинальная часть общества, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин.

          После того, как Порошенко стал президентом Украины, он стал работать только на часть населения страны, заявил Добкин. «Он сделал одну ошибку, но такую фатальную для себя, что она привела к тем результатам, которые сейчас есть. Избравшись на всей территории Украины, он так и не стал президентом для всех украинцев», – сказал депутат Рады в эфире телеканала «Наш». Его слова приводит RT.

          Со временем, продолжил Добкин, электорат Порошенко стал сокращаться по разным причинам: люди были недовольны невыполненными предвыборными обещаниями и ухудшающимися условиями жизни.

          «В итоге он остался с маргинальной частью общества.. Той частью населения, которую можно завести, просто сказав «Россия», – заметил депутат Рады, пояснив, что от одного этого слова этих людей «начинает дергать», они «готовы бежать за кем угодно, кто просто будет против России». Порошенко, по его словам, «скатился в маргинальную нишу».

          Президентские выборы на Украине запланированы на март 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. Согласно последним опросам, Порошенко занимает третью строчку рейтинга популярность украинских политиков.


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