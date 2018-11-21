На Украине назвали фатальную ошибку Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко допустил фатальную ошибку, которая привела к тому, что в настоящее время его поддерживает только маргинальная часть общества, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин.

После того, как Порошенко стал президентом Украины, он стал работать только на часть населения страны, заявил Добкин. «Он сделал одну ошибку, но такую фатальную для себя, что она привела к тем результатам, которые сейчас есть. Избравшись на всей территории Украины, он так и не стал президентом для всех украинцев», – сказал депутат Рады в эфире телеканала «Наш». Его слова приводит RT.

Со временем, продолжил Добкин, электорат Порошенко стал сокращаться по разным причинам: люди были недовольны невыполненными предвыборными обещаниями и ухудшающимися условиями жизни.

«В итоге он остался с маргинальной частью общества.. Той частью населения, которую можно завести, просто сказав «Россия», – заметил депутат Рады, пояснив, что от одного этого слова этих людей «начинает дергать», они «готовы бежать за кем угодно, кто просто будет против России». Порошенко, по его словам, «скатился в маргинальную нишу».

Президентские выборы на Украине запланированы на март 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. Согласно последним опросам, Порошенко занимает третью строчку рейтинга популярность украинских политиков.