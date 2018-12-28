Недовольному городской елкой пенсионеру из Бийска сделали подарок

Магазин, продававший футболки с надписями из эмоционального комментария пенсионера Вячеслава Лещенко алтайскому телевидению о «елочке», подарил мужчине елку и часть выручки.

Видео, на котором Лешенко разъяренно ответил на вопрос корреспондента о том, нравится ли ему установленная в городе елка, стало популярным в начале декабря, передает РИА «Новости».

«Я 10 тыс. пенсии получаю, два высших образования. Получил пенсию 10 тыс., 5 тыс. за квартиру. На что я живу? ... без соли доедаю. Елочка мне нравится?!», – ответил он.

Одна из компаний выпустила футболки и свитшоты, на которых изображена елка и надписи: «елочка мне нравится», «безсоли» и «безболи». Пятую часть выручки компания обещала передать пенсионеру.

«Накануне приехали ко мне представители магазина и передали 25 тыс. рублей – это проценты, полученные с продажи свитеров. Планирую потратить их на ремонт машины или на лечение зубов», – рассказал пенсионер.

В интернет-магазине сообщили, что за две с половиной недели с момента начала продаж футболки приобрели жители 33 городов России. Причем четверть вещей купили в Москве, сообщает «Вести 22».

На видео комментарий пенсионера начинается с 0.19.