Конгресс парализовал работу правительства США до конца года

Палата представителей и Сенат Конгресса США отказались принимать бюджет Соединенных Штатов на 2019 финансовый год, продлив частичную приостановку работы американского правительства до 31 декабря.

В четверг демократам и республиканцам не удалось преодолеть разногласия по поводу строительства стены на границе США с Мексикой, поэтому федеральный бюджет на 2019 год принят не был, передает ТАСС.

Теперь обе палаты Конгресса США соберутся лишь 31 декабря, до этого времени работа американского правительства будет частично парализована.

По данным американских СМИ, «закрытие» правительства США затронуло до четверти госучреждений и около 800 тыс. чиновников.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные кризисы происходят в Соединенных Штатах регулярно, и разбиралась в причинах их появления.