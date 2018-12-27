Путин утвердил соглашение с Абхазией о взаимном признании образования

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России с Абхазией по вопросам взаимного признания образования, полученного в образовательных учреждениях обоих государств.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение, подписанное в Москве 18 декабря 2017 года, разработано в рамках реализации российско-абхазского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве и заключается на неопределенный срок.

Документом регулируются вопросы взаимного признания основного общего, среднего и среднего профессионального, а также высшего образования, полученного в образовательных организациях России и Абхазии.

Предполагается, что обладателям российских и абхазских дипломов будут предоставлены все права на продолжение учебы и ведение профессиональной деятельности на территории обеих стран.

Накануне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси в уходящем 2018 году продолжил «политику прагматичных подходов» в отношениях с Москвой.

Между тем, в четверг грузинская церковь приняла решение о признании украинской автокефалии.