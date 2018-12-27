В Кремле появилась елка желаний для министров и глав регионов

Перед заседанием Госсовета, посвященным развитию добровольчества и социально ориентированных НКО, в Московском Кремле установили праздничные елки, на которых, помимо игрушек, висят бумажные гирлянды, где записаны мечты детей.

Каждый руководитель ведомства или региона должен сорвать одну такую гирлянду и исполнить мечту тяжелобольного ребенка, как это ранее сделал президент России Владимир Путин, сообщает Life.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров уже забрал с елки несколько детских желаний. По его словам, среди просьб – коляска, поход в динопарк и поездка в Москву. Глава республики добавил, что в Чечне проводятся подобные акции.

Напомним, 5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде.

Путин уже исполнил мечту 15-летнего Арслана Каипкулова, который хотел снять видеоролик про борт №1. Кроме того, президент осуществил мечту 17-летней Регины, которая взяла интервью у главы государства. Также он помог мальчику Артему увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, а девочке Веронике организовал экскурсию по киностудии Мосфильм.

В четверг 10-летний Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку Владимиру Путину, посмотрел на палаты Московского Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин намерен до Нового года исполнить желание 10-летнего Коли из Ставропольского края. Глава государства был очень тронут мечтой этого мальчика, который хотел пожать ему руку. Услышав о желании ребенка, Путин отметил: «Очень трогательная вещь, неожиданная для меня». Тогда президент пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребенка в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.