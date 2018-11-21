Эксперт объяснил, почему Элладская церковь не молится за киевских раскольников

«Это может быть технический момент, но он скорее связан не с обновлением списка, а с тем, что официально томос об автокефалии Украине все-таки еще не предоставлен», – заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Владислав Петрушко. Так он объяснил отказ главы Элладской православной церкви молиться за украинского раскольника Епифания (Думенко).

«То, что состоялось в Киеве – не легитимировано с точки зрения канонического порядка, если это можно так назвать, учитывая деятельность нынешнего Константинополя. Потому надо смотреть, что будет после 6 января, когда томос будет официально вручен», – отметил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Напомним, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним – глава Элладской православной церкви (объединяющей православных на территории Греции, кроме Крита, Афона и некоторых островов Эгейского моря), во время рождественской службы не упомянул главу «новой церкви Украины» Епифания (Думенко).

Диптих, то есть перечисление глав всех поместных церквей, которых поминают во время торжественных литургий, завершился на «предстоятеле Чешских земель и Словакии Ростиславе», передает ТАСС со ссылкой на агентство церковных новостей Romfea.

При этом главу так называемой «Православной церкви Украины» впервые упомянули в Закинфской митрополии Элладской церкви во время праздника Святого Дионисия, указывает тот же источник.

Не вызывает удивления, что Епифания упомянул Константинопольский патриарх Варфоломей на рождественской литургии, учитывая роль, которую Фанар сыграл в создании «Православной церкви Украины». Сообщалось, что Варфоломей включил Епифания в свой диптих. Romfea подчеркивает, что «примирительного послания» Епифанию не направляла ни одна поместная православная церковь.

Весьма показательным выглядит то, что «никто из предстоятелей поместных церквей не поздравил Епифания с избранием, и это говорит о том, что как минимум колебания среди присутствуют, а может и нечто большее»? – отмечает Петрушко.

«И все же делать какие-либо выводы пока преждевременно. А вот после 6 января следует смотреть на реакцию предстоятелей поместных церквей, будут ли они вносить в диптихи Епифания, и так далее», – отметил эксперт.

Петрушко также напомнил, что между греческими церквями есть масса противоречий, время от времени перерастающих в откровенную вражду.

«Между Иеронимом и Варфоломеем существуют серьезные разногласия, связанные прежде всего со все более нарастающим вмешательством Константинополя в дела Элладской церкви, так как Варфоломей использует номинальную юрисдикционную зависимость ряда северных метрополий, Крита и других островов. Ну и вопрос о подворье Константинополя в Афинах является одним из элементов кризиса, потому что оно было открыто без ведома Иеронима», – добавил Петрушко.

Отметим, что Элладская, то есть греческая церковь, исторически находится в сложных отношений с Фанаром (Константинопольским патриархатом) – чей клир также составляют греки, но чьи приходы в основном расположены не на греческой территории. С момента образования Элладской церкви в 1833 году и до 1850 года Константинополь ее вообще не признавал. А сейчас 30 из 81 епархии этой церкви номинально подчинены Фанару.

«С другой стороны, не следует переоценивать эту проблему. Греческие поместные церкви обычно достаточно консолидировано действуют. Во-вторых, Иероним должен постоянно оглядываться на Константинополь, потому что любое проявление какого-то неповиновения или строптивости будет использовано Фанаром для еще большего расширения вмешательства в церковную жизнь на территории Греции», – сказал собеседник.

«Нарастание протестных настроение может быть еще связано с тем, что по мнению ряда церковных деятелей, действия Константинополя на Украине могут выглядеть как модель будущих действий Вафоломея в отношении других поместных церквей. Для многих это будет нежелательное переформатирования православного мира. Если им хватит энергии для протеста – то здесь и греческие церкви могут выразить свое недовольство», – подытожил Петрушко.

Напомним, «объединительный собор», на котором предстоятелем «новой украинской церкви» был избран Епифаний, прошел 15 декабря.

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