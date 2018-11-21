Эксперт объяснил, почему Элладская церковь не молится за киевских раскольников

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27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Смогут ли США догнать российский «Авангард»

Минобороны опубликовало пока только видеозапись старта ракеты, но не ее попадания по мишениФото: Минобороны России/Youtube
В присутствии российского президента произведено испытание гиперзвуковой ракетной системы «Авангард». О ней Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию весной этого года. Появление гиперзвукового (то есть превышающего скорость звука) оружия открывает новую эру в истории российского ракетостроения – если, конечно, испытание «Авангарда» действительно прошло успешно.  Подробности...
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Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

РПКСН пр. 955А на долгие годы станут основной морских стратегических ядерных сил РоссииФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Подводя итоги уходящего года, главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота. Попробуем такой прогноз на ближайшие 20–30 лет составить и мы. Сколько и каких именно основных кораблей требуется ВМФ России, в том числе, например, авианосцев? Подробности...
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Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцевФото: archives.gov
Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
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Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ, которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? Подробности...
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Я бы еще раз пересмотрел работу Екатерины Андреевой. К ней нет вопросов. И не нравится ей в русском телевизоре то же самое, отчего и я его не могу долго слушать. Именно слушать этот задыхающийся речитатив с подвизгиванием. Подробности...
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          Эксперт объяснил, почему Элладская церковь не молится за киевских раскольников

             27 декабря 2018, 13:56
          Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Это может быть технический момент, но он скорее связан не с обновлением списка, а с тем, что официально томос об автокефалии Украине все-таки еще не предоставлен», – заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Владислав Петрушко. Так он объяснил отказ главы Элладской православной церкви молиться за украинского раскольника Епифания (Думенко).

          «То, что состоялось в Киеве – не легитимировано с точки зрения канонического порядка, если это можно так назвать, учитывая деятельность нынешнего Константинополя. Потому надо смотреть, что будет после 6 января, когда томос будет официально вручен», – отметил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

          Напомним, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним – глава Элладской православной церкви (объединяющей православных на территории Греции, кроме Крита, Афона и некоторых островов Эгейского моря), во время рождественской службы не упомянул главу «новой церкви Украины» Епифания (Думенко).

          Диптих, то есть перечисление глав всех поместных церквей, которых поминают во время торжественных литургий, завершился на «предстоятеле Чешских земель и Словакии Ростиславе», передает ТАСС со ссылкой на агентство церковных новостей Romfea.

          При этом главу так называемой «Православной церкви Украины» впервые упомянули в Закинфской митрополии Элладской церкви во время праздника Святого Дионисия, указывает тот же источник.

          Не вызывает удивления, что Епифания упомянул Константинопольский патриарх Варфоломей на рождественской литургии, учитывая роль, которую Фанар сыграл в создании «Православной церкви Украины». Сообщалось, что Варфоломей включил Епифания в свой диптих. Romfea подчеркивает, что «примирительного послания» Епифанию не направляла ни одна поместная православная церковь.

          Весьма показательным выглядит то, что «никто из предстоятелей поместных церквей не поздравил Епифания с избранием, и это говорит о том, что как минимум колебания среди присутствуют, а может и нечто большее»? – отмечает Петрушко.

          «И все же делать какие-либо выводы пока преждевременно. А вот после 6 января следует смотреть на реакцию предстоятелей поместных церквей, будут ли они вносить в диптихи Епифания, и так далее», – отметил эксперт.  

          Петрушко также напомнил, что между греческими церквями есть масса противоречий, время от времени перерастающих в откровенную вражду.

          «Между Иеронимом и Варфоломеем существуют серьезные разногласия, связанные прежде всего со все более нарастающим вмешательством Константинополя в дела Элладской церкви, так как Варфоломей использует номинальную юрисдикционную зависимость ряда северных метрополий, Крита и других островов. Ну и вопрос о подворье Константинополя в Афинах является одним из элементов кризиса, потому что оно было открыто без ведома Иеронима», – добавил Петрушко.

          Отметим, что Элладская, то есть греческая церковь, исторически находится в сложных отношений с Фанаром (Константинопольским патриархатом) – чей клир также составляют греки, но чьи приходы в основном расположены не на греческой территории. С момента образования Элладской церкви в 1833 году и до 1850 года Константинополь ее вообще не признавал. А сейчас 30 из 81 епархии этой церкви номинально подчинены Фанару.

          «С другой стороны, не следует переоценивать эту проблему. Греческие поместные церкви обычно достаточно консолидировано действуют. Во-вторых, Иероним должен постоянно оглядываться на Константинополь, потому что любое проявление какого-то неповиновения или строптивости будет использовано Фанаром для еще большего расширения вмешательства в церковную жизнь на территории Греции», – сказал собеседник.

          «Нарастание протестных настроение может быть еще связано с тем, что по мнению ряда церковных деятелей, действия Константинополя на Украине могут выглядеть как модель будущих действий Вафоломея в отношении других поместных церквей. Для многих это будет нежелательное переформатирования православного мира. Если им хватит энергии для протеста – то здесь и греческие церкви могут выразить свое недовольство», – подытожил Петрушко.

          Напомним, «объединительный собор», на котором предстоятелем «новой украинской церкви» был избран Епифаний, прошел 15 декабря.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о будущем канонической УПЦ МП и о значении новой церковной структуры для Украины.


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