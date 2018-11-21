Глава Элладской православной церкви не стал молиться за украинского раскольника

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним, возглавляющий Элладскую православную церковь, в ходе рождественской службы не упомянул главу «новой церкви» Украины Епифания (Думенко), сообщают информационные агентства.

Епифаний не был упомянут архиепископом в числе глав православных церквей – список завершился на «предстоятеле Чешских земель и Словакии Ростиславе», передает ТАСС со ссылкой на Romfea.

Romfea считает, что в вопросе упоминания Епифания у греков возникла путаница. Главу так называемой Православной церкви Украины впервые упомянули в Закинфской митрополии во время праздника Святого Дионисия.

Кроме того, Епифания упомянул Константинопольский патриарх Варфоломей на рождественской литургии. Сообщалось, что Варфоломей включил Епифания в свой диптих – последовательный список церквей и их предстоятелей для поминания во время молитвы.

Romfea подчеркивает, что «примирительного послания» Епифанию не направляла ни одна поместная православная церковь.

Напомним, «объединительный собор», на котором предстоятелем «новой украинской церкви» был избран Епифаний, прошел 15 декабря.

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