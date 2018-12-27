В компании «Красное&Белое» не нашли контрафактный алкоголь

Правоохранители не обнаружили в алкогольной сети «Красное&Белое» контрафактные спиртные напитки, сообщили в компании.

«Обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был», – сказали в компании, передает РИА «Новости».

В настоящее время магазины, склады и офисы алкогольной сети «Красное&Белое» работают в штатном режиме.

В среду сеть «Красное&Белое» сообщила, что на всех складах компании и в офисе были начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. По данным компании, основанием для обысков стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. При этом источники связали обыски с пропажей алкоголя со склада полиции.