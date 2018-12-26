Обыски в «Красном и Белом» связали с пропажей алкоголя со склада полиции

Сотрудники ФСБ обыскивали склады и офисы сети алкомаркетов «Красное и Белое» в связи с уголовным делом о пропаже изъятого алкоголя со склада УМВД по Челябинску, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

«Проверяют информацию о том, что именно в сети «Красное и Белое» бывшие сотрудники полиции Челябинска реализовали алкоголь, похищенный ими со склада вещдоков УМВД. Сейчас как раз завершается расследование дела организаторов этой цепочки – бывших руководителей полицейских подразделений городского УМВД Василия Потехина и Рафаэля Усманова», – передает слова источника «Знак».

Он отметил, что эти полицейские могли рассчитывать на смягчение наказания и дали показания о сбыте контрафакта. Однако пока не установлено, как и кому алкоголь реализовывали и не найдены деньги, вырученные в ходе преступных действий.

Также речь идет о проверке по возможному уходу КБ от налогов, отметил источник.

По данным портала, с 2013-го по 2014 год со склада УМВД по Челябинску пропали 945 тыс. бутылок контрафактного спиртного. Выручка злоумышленников составила как минимум 11 млн рублей.

Между тем, сеть алкогольных магазинов «Красное и Белое» подтверждает обыски с изъятием документации на всех складах компании и в ее офисе, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что сегодня 26 декабря 2018 года около девяти часов утра по московскому времени одномоментно на всех складах компании и в офисе начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Основания обысков, озвученные силовиками: подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов», – сообщили в компании.

Обыски и изъятие документации продолжаются.

Ранее сообщалось, что в головном офисе и на складах алкогольной сети «Красное и Белое» в Челябинске проводятся обыски.