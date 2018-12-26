На склады и в офисы сети «Красное и Белое» пришли с обысками

В головном офисе и на складах алкогольной сети «Красное и Белое» в Челябинске проводятся следственные действия, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в головном офисе в городе Челябинске компании «Красное и Белое», а также на складах сети проходят следственные действия», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что правоохранители также проводят операцию в московском складе компании.

В настоящее время изучается документация компании», – пояснил источник. С чем связаны обыски, не уточняется.

В октябре основатель алкогольной сети «Красное и Белое» Сергей Студенников вошел в список долларовых миллиардеров.