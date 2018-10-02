Основатель сети «Красное & Белое» стал долларовым миллиардером

Основатель алкогольной сети «Красное & Белое» Сергей Студенников вошел в список долларовых миллиардеров, который составило агентство Bloomberg.

Двенадцать лет назад Студенников открыл свой первый алкогольный дискаунтер неподалеку от Челябинска. Сегодня «Красное & Белое» – самая быстрорастущая крупная розничная сеть в стране, которая насчитывает 6 тыс. 700 магазинов в 57 из 85 регионов.

В прошлом году в сети предпринимателя произошел 50%-ный скачок продаж до 215 млрд рублей. В текущем году рост составил 40%. Это превратило бывшего оптовика в нового российского миллиардера, пишет Bloomberg. При этом точной оценки состояния Студенникова агентство не приводит.

В статье отмечается, что в 80-х Студенников почувствовал вкус первых прибылей, незаконно продавая водку во время сухого закона. Теперь в его распоряжении финансирование, получаемое от государственных банков: Сбербанка и ВТБ. Он говорит, что не собирается останавливаться на достигнутом.

«Для крупной продуктовой розницы алкоголь всегда был самой прибыльной категорией товаров, но «Красное & белое» подрывает этот рынок. Они предлагают более широкий ассортимент пива, вина и спиртных напитков по меньшим ценам и даже борются с продовольственными магазинами на их поле, продавая продукты», – сказал руководитель исследовательской группы Infoline Иван Федяков.