Иностранные спутники успешно вышли на орбиту после пуска с Восточного

Зарубежные космические аппараты, запущенные ракетой «Союз-2» с космодрома Восточный, успешно выведены на целевые орбиты, сообщили в компании-операторе «Главкосмос Пусковые услуги».

«Космические аппараты GRUS, iSAT, UWE-4, Sparrow и восемь космических аппаратов типа Lemur, запускаемые в качестве попутной полезной нагрузки … штатно отделились от разгонного блока «Фрегат» с 07.33 до 07.50 мск. Космические аппараты Lume-1, ZACube-2 и 12 спутников Dove также штатно отделились от «Фрегата» с 09.13 до 09.43 мск», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

Дальнейшее управление малыми космическими аппаратами будут осуществлять компании-производители каждого конкретного спутника.

Основной полезной нагрузкой ракеты-носителя «Союз-2» выступили два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Капонус-В» под номерами 5 и 6. Они тоже успешно вышли на орбиту.

Это был четвертый пуск с первого российского гражданского космодрома Восточный. Это также был 17-й и последний в этом году российский космический пуск.