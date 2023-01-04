|
4 января, среда | Последнее обновление — 17:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша закупила в США 116 танков Abrams
Разделы
Наш враг, как говорят православные батюшки, «оскотинился – губит душу свою». «Преступающий закон прежде всего грешит против себя самого», – подтверждает христианскую истину исламский хадис.
Подробности...
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
Подробности...
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
Подробности...
Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...
29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Польша закупила в США 116 танков Abrams
Польша дополнительно купила у США 116 танков Abrams
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Польша закупила у США дополнительно 116 танков Abrams, первые экземпляры поступят в страну в этом году, сообщает министерство национальной обороны республики.
Сообщается, что договор с США заключен на поставку 116 танков M1A1 Abrams, которые будут приспособлены к требованиям вооруженных сил Польши, а также сопутствующей техники, передает РИА «Новости».
Кроме танков, в логистический пакет входят запасные части и расходные материалы, а также передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Также предполагается обучение и подготовка инструкторов, экипажей и технического персонала.
Польские военные уточнили, что закупленные танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, расположенной на востоке страны.
Ранее Госдеп США одобрил возможность продажи польскому руководству основных боевых танков M1A1 Abrams и оборудования для них на сумму 3,75 млрд долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов
|
|
Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.
Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке.
В Бельгии удивились результату антироссийских санкций
RTBF: Жизнь россиян не изменилась после ужесточения западных санкций
Антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада, признал корреспондент Луи Портал бельгийской телерадиокомпании RTBF после посещения Москвы.
По словам журналиста, покинувшие Россию западные бренды косметики, моды или продуктов питания попросту были заменены. Так, высвободившиеся места в торговых центрах очень быстро заняли российские, турецкие или китайские компании. При этом отсутствие некоторых брендовых предметов роскоши расстраивает лишь состоятельных россиян, которые, в свою очередь, могут путешествовать по Европе и позволить себе приобрести желаемые вещи там», передает РИА «Новости».
Публицист отметил, что в большей степени пострадала промышленность, так как столкнулась с нехваткой электронных компонентов. По мнению Портала, чтобы российская экономика «встала на колени», чего хотели бы некоторые западные чиновники еще в марте, потребуется много месяцев, если не лет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Запада не получилось сломать Россию извне.
Минобороны уточнило число погибших в Макеевке военнослужащих
Минобороны: Число погибших в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек
|
|
Количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал заверил, что сразу после трагедии командование и офицеры воинской части, младшие командиры и военнослужащие других подразделений приняли все доступные меры по спасению пострадавших – раненым оказывалась первая медицинская помощь, проводилась эвакуация в медицинские учреждения, передает ТАСС.
В военном ведомстве с сожалением сообщили, что в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89 человек. В Минобороны уточнили, что среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин. В Минобороны пообещали оказать всем пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщало о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке. Позже в военном ведомстве сообщили, что основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
Внук генерала де Голля рассказал о заговоре против России
Внук экс-президента Франции генерала де Голля заявил о давней подготовке Западом заговора против России
|
|
Количество и глубина антироссийских санкций говорят о том, что Запад заранее планировал заговор против России, рассказал в беседе с ассоциацией «Франко-Российский диалог» Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля.
По его словам, введенные санкции являются «самой настоящей экономической войной», от которой США однозначно приобретают выгоду. Более того, Де Голль отметил, что в экономическом и финансовом кризисе вины России нет, так как россияне «просто защищаются от 11 тыс. санкций и крайнего девятого пакета», что, по его мнению, «вполне законно и естественно», передает «Лента.ру» со ссылкой на издание AgoraVox.
Кроме того, Де Голль раскритиковал действия Запада по замораживанию российских активов и добавил, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».
Ранее в Бельгии признали, что антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На польском телеканале появилась надпись «Героическая оборона России»
Надпись «Героическая оборона России» была замечена на бегущей строке польского канала TVP Info
На бегущей строке польского телеканала TVP Info появилась надпись «Героическая оборона России», сообщает Gazeta Polska.
В тот момент, когда появилась красная бегущая полоса со словами «Героическая оборона России», ведущая рассказывала о конфликте на Украине, передает «Лента.ру».
Представители телеканала комментировать ситуацию не стали.
Ранее вещание «Дождя*» (признан иноагентом в России) запретили в Латвии после нескольких нарушений с точки зрения латвийских властей со стороны телеканала, в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Алексей Коростелев был уволен, однако позже лицензию телеканала отобрали в Литве и Эстонии.
Также стало известно, что Латвия может отобрать у сотрудников телеканала «Дождь*» (признан иноагентом в России) визы после лишения СМИ лицензии.
Захарова высмеяла призыв ввести «ментальный карантин» для русской культуры в Литве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы ввести ментальный карантин на русскую культуру в Литве.
Захарова обратила внимание на заявление министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, который поддержал идею ввести «ментальный карантин» для русской культуры.
«Симонас, министр бескультуры, могу вас обрадовать – вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал призыв министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры. Кайрис заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни прислав в страну исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Также ему понравилась идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от ранее приемлемых произведений.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия готовит этническую чистку русского населения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Палата представителей США трижды не смогла избрать нового спикера
Американские законодатели с трех попыток не смогли избрать нового спикера Палаты представителей Конгресса США
|
|
Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США не смог заручиться поддержкой большинства, заседание нижней палаты американского законодательного органа на этом было завершено, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
Кандидат от демократов Хаким Джеффрис в ходе голосования получил поддержку 212 американских законодателей, тогда как Маккарти, несмотря на контроль республиканцев над нижней палатой, поддержали лишь 202 конгрессмена, при необходимых для победы 218 голосах, передает ТАСС.
При этом по итогам третьего тура голосования число республиканцев, которые не поддержали своего лидера, увеличилось до 20 по сравнению с 19 во втором и первом турах. Все они поддержали другого однопартийца – Джима Джордана.
Накануне Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера нижней палаты Конгресса США.
Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда для утверждения нового спикера потребовалось целых девять туров голосования. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов. Палата представителей возобновит заседание в среду в полдень по местному времени (20.00 мск).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп пообещал отправить нового посла США в Россию
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Новый посол Соединенных Штатов в России Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни
|
|
Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, Трейси недавно была утверждена на должность посла США в России. По его словам, Трейси с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим обязанностям в Москве. Прайс уточнил, что новый посол ранее работала заместителем главы американской дипломатической миссии в Москве и знает отношения между США и Россией «как никто другой», передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил важность работы послов в других странах, особенно в случае с Россией, с которой США необходимо поддерживать каналы связи, имеющие чрезвычайную важность во время напряженности.
Прайс сообщил, что в ближайшие дни у посла будет возможность возглавить миссию в Москве. Он заверил, что в Госдепартаменте США с нетерпением ждут, что новый посол приступит к своим обязанностям.
Напомним, в конце декабря минувшего года директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил о «последнем издыхании» отношений России и США.
В Литве предложили ввести мораторий на русскую культуру
Министр культуры Литвы Кайрис призвал объявить бойкот русской культуре
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить мораторий на русскую культуру из-за действий России на Украине.
Министр заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни прислав в страну исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Также ему понравилась идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от ранее приемлемых произведений, передает ТАСС.
Он также прокомментировал призыв министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры, что станет еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям. Литовский министр заявил, что Ткаченко не призывает уничтожать книги или музыкальные записи, но предлагает сделать намеренную паузу в отношении российской культуры.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия готовит этническую чистку русского населения.
США исключили переговоры по Украине на основе новых границ России
Белый дом: Сохранение в составе России новых территорий не может быть основой для переговоров по Украине
|
|
Власти США считают, что урегулирование на Украине должно основываться на соблюдении принципов Устава ООН, сохранение в составе РФ новых территорий не может быть основой для реальных переговоров, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии представителя администрации США, «справедливый мир» якобы должен учитывать принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины. Жан-Пьер выступила с утверждением, Россия повышает ставки и аннексирует украинскую территорию и настаивает на ее сохранении в своем составе. Как заявила пресс-секретарь Белого дома, это совершенно не является основой для реальной дипломатии. Она также повторила, что США видят свою задачу в продолжении поддержки Украины на поле боя, чтобы Киев оказался в наиболее выгодном положении для переговоров, передает ТАСС.
Напомним, Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Председатель КНШ ВС США и главком ВС Украины обсудили ход СВО России
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Милли и главком ВС Украины Залужный обсудили ход спецоперации РФ
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход специальной военной операции РФ, говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.
По словам официального представителя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США, Милли и Залужный обменялись прогнозами и оценками относительно сложившейся ситуации вокруг российской спецоперации. Председатель КНШ вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает ТАСС.
Ранее США исключили переговоры по Украине на основе признания новых границ России.
В США призвали к выходу страны из НАТО
AT: США должны выйти из НАТО после завершения конфликта на Украине
После окончания украинского конфликта Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и перестать финансировать Европу и обеспечивать ее безопасность, заявил обозреватель The American Thinker Стив Маккэнн.
Журналист в статье для The American Thinker усомнился в целесообразности НАТО для США, он возмутился тем фактом, что Соединенные Штаты, которые «переживают бешеную инфляцию», выделяют огромные средства Украине, в то время, как европейским странам украинский конфликт угрожает самым непосредственным образом. Также Маккэнн назвал наглецом Зеленского, который требует от США выделения новых миллиардов, при этом «бездарный Джо Байден и члены обеих партий в Конгрессе готовы тратить «столько, сколько потребуется» денег американских налогоплательщиков на Украину, передает РИА «Новости».
Маккэнн считает, что ответ на все заданные вопросы заключается в существовании НАТО и намерении правительства США защищать любой ценой Европу.
После распада СССР Вашингтон потратил почти триллион долларов на расходы в рамках альянса, все больше изображая Россию как непримиримого злодея, особенно после выборов в США в 2016 году, пишет Маккэнн.
Он призвал Белый дом прекратить тратить миллиарды денег американских налогоплательщиков на оборону Европы и на конфликт, который не имеет никакого отношения к национальной безопасности США. Маккэнн видит большую угрозу именно от Китая и считает, что на борьбе с этой страной надо сосредоточиться.
Автор материала считает, что США во имя своего будущего должны выйти из НАТО и перестать помогать Европе после подписания мирного договора между Украиной и Россией.
Ранее президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет объемом 858 млрд долларов, согласно документу, помимо прочего, выделяется не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности, 10 млрд долларов выделяются на военную помощь Тайваню и 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе.
На Украине заявили о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась
Подготовка к передаче Украине ракетных комплексов Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба во время онлайн-брифинга назвал революционным решением передачу Украине американских систем Patriot, развертывание которых ожидается в максимально короткие сроки. По словам главы МИД Украины, их передача уже началась, передает РИА «Новости».
Также Кулеба заявил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его дипломатическая команда работают над новыми решениями по предоставлению Киеву новых типов западных вооружений.Речь идет о поставке западных танков и другой бронетехники.
Ранее американский портал Military Watch сообщил, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, но использовать их будет можно только в 2024 году, также есть большой риск их моментального уничтожения.
Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot.
Опубликованы кадры выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»
Минобороны показало кадры выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из базы на боевую службу.
Кадры выхода фрегата ««Адмирал флота Советского Союза Горшков» Минобороны опубликовало в Telegram-канале.
Перед отправкой корабля в дальний морской поход глава государства в режиме видеоконференции заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Игоря Крохмаля.
Ранее Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон». Он выразил благодарность специалистам оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и начали серийно производить уникальное оружие.
В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС
В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС в начале года из-за теплой погоды
Хранилища газа в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
При этом точных цифр он не привел, но обозначил последнюю зафиксированную цифру в 83%. «Это очень хороший показатель на этот период года. Из-за теплой погоды спрос на газ был снижен», – передает РИА «Новости» слова Макфи.
Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ ЕС практически сравнялся с рекордной закачкой после окончания рождественских праздников в Европе.
|
|