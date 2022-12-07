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Госдеп разрешил Пентагону продать Польше танки Abrams
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Госдепартамент США разрешил продать Варшаве танки Abrams и оборудования для них, сообщили в американском военном ведомстве.
Госдеп одобрил возможность продажи польскому руководству основных боевых танков M1A1 Abrams и оборудования для них на сумму в 3,75 млрд долларов, сообщил Пентагон, передает РИА «Новости».
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не намерена передавать Киеву системы ПРО и ПВО Patriot, которые страна заказала у США.
В США обвинили Польшу в подготовке оккупации Западной Украины
Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины
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Варшава отправляет польских военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский разведчик выразил уверенность, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, передает РИА «Новости».
Как отметил американский офицер, сейчас Варшава отправляет своих бойцов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы натренировать и обучить их воевать. Так, по имеющимся у него данным, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, подчеркнул Риттер.
В мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в будущем границы с Украиной не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши по захвату Западной Украины.
NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций
Россия продолжает производство крылатых ракет вопреки западным санкциям на поставку электронных компонентов, сообщили источники The New York Times.
По имеющимся у американского издания сведениям, некоторые из российских крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на введенные против РФ западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что Россия нашла возможность покупки полупроводников в обход антироссийских рестрикций, передает ТАСС.
Накануне Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам военного управления ВС Украины.
Захарова напомнила Нуланд об уничтожении энергосетей американцами и НАТО
Захарова указала Нуланд на уничтожение энергосетей силами США и НАТО по всему миру
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Больше США энергосетей по всему миру уничтожили только США и НАТО вместе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины.
Нуланд назвала российские удары неприемлемыми. Захарова ответила, что «не Нуланд мир учить». Захарова в Telegram указала на заявления Джейми Шиа, сделанные, когда тот был пресс-секретарем НАТО, а также на диссертацию 1994 года майора ВВС США Томаса Гриффита «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения». Как отметила Захарова, диссертацию писали, видимо, «уже тогда к югославским событиям готовясь».
Кроме того, Нуланд заявила, что Россия якобы отказалась от использования ядерного оружия на Украине из-за угроз со стороны других стран. Захарова на это ответила, что «Нуланд вновь сама себя победила».
По словам Захаровой, американская сторона через СМИ и «мозговые центры» раздула тему ядерной угрозы, а сейчас «пытается свалить с больной головы на здоровую».
Заявления Нуланд привело издание «Украинская правда». «Когда «Украинская правда» цитирует Викторию Нуланд – это 69, комбинация, которой в принципе можно охарактеризовать отношения американских ультралибералов и киевского режима на протяжении многих лет», – считает Захарова.
Напомним, на днях Захарова опубликовала заявление Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии. «Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа.
Он заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича.
Экс-советник при госдепартаменте Джеймс Карден также признал, что Соединенные Штаты наносили удары по энергетической инфраструктуре во время конфликтов в Ираке и бывшей Югославии.
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Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
США не увидели возможности для «цветной революции» в России
Директор нацразведки США Хейнс не увидела возможности для смены власти в России, Иране и Китае через уличные протесты
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По мнению национальной разведки США, свержения власти в России, Иране и Китае через уличные протесты ожидать не стоит, заявила директор американского ведомства Эврил Хейнс.
Оценивая ситуацию в России, Хейнс допустила лишь «более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», передает ТАСС.
Относительно протестов в Иране она сказала, что там власти не считают протесты непосредственной угрозой, подавляют их. Однако иранские власти сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков, сказала она. По ее мнению, смена власти в Иране маловероятна.
В Китае Хейнс видит «еще одну версию Ирана». Ситуация для местных властей там более серьезная, чем в России, но, по мнению американской разведки, сейчас угрозы стабильности нет.
Напомним, американский лидер Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил Байдену, что Иран освободил себя еще 43 года назад.
В ноябре протестующему в Иране впервые вынесли смертный приговор.
В Китае власти ослабили коронавирусные ограничения после начавшихся в стране массовых протестов. На Западе протесты сравнивали с событиями 1989 года, когда попытку революции раздавили танками на площади Тяньаньмэнь.
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Блинкен: Конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».
В интервью CNN он рассказал, что конгресс постоянно рассматривает, «какие меры можем принять, чтобы увеличить давление».
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
Оливер Стоун обвинил США в конфликте на Украине
Режиссер Оливер Стоун назвал Соединенные Штаты подлинным виновником конфликта на Украине
Американский режиссер Оливер Стоун выразил уверенность, что подлинными виновниками конфликта на Украине являются Соединенные Штаты, которые активно вооружали украинскую армию.
Режиссер отметил в интервью сербскому изданию «Политика», что каждая война имеет свои причину и следствие. Стоун напомнил, что США активно вооружали украинскую армию. Он выразил уверенность, что по крайней мере с 2014 года Украина перестала быть нейтральной и выступила против России, и это именно то, что нарушило равновесие, и стало причиной начала военных действий, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
В США раскрыли потери своих арсеналов из-за Украины
National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США
Из-за ВСУ на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет вперед пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.
По мнению Хейеса, основная проблема заключается в том, что США уже израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin еще в первые месяцы конфликта на Украине, и сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости».
Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии.
Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил десятки контрактов на общую сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.
Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.
Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы.
Опрос: Половина жителей США поддержали срочное принуждение Киева к мирным переговорам с Москвой
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Проведенный Чикагским советом по международным делам опрос показал, что 47% американцев поддерживают решительное принуждение Вашингтоном Киева к мирным переговорам с Москвой.
Согласно данным журнала, американская общественность разошлась во мнениях касательно поддержки Украины. Так, почти половина жителей США (а именно 47%) считают, что Вашингтону следует немедленно провести работу по убеждению киевских властей сесть за стол переговоров с российской делегацией. Отмечается, что в июле соответствующий показатель составлял 38%.
Другое мнение имеют 48% американцев, которые настроены поддерживать Украину «сколько потребуется». В июле этот показатель составлял 58%, то есть он снизился на 10 пунктов.
Также отмечается, что равный процент американцев считает, что Россия (26%) и Украина (26%) имеют преимущество в существующем конфликте. Однако 46% жителей США считают, что ни одна из стран не имеет преимущества.
Большинство американцев поддерживают решение о продолжении поставок Украине оружия (65%), экономической помощи (66%), принятии украинских беженцев (73%) и введении новых санкций против России (75%).
Кроме того, около 40% опрошенных заявляют, что Соединенным Штатам стоит сохранять имеющийся уровень поддержки Киева на неопределенный срок. При этом почти трое из десяти говорят, что США обязаны вмешаться в конфликт и передать преимущество Украине, чтобы поскорее «закончить войну» (27%). А 29% опрошенных считают, что США стоит отказаться от поддержки Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
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США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв поставками из России
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Власти США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти в условиях ограничения цены на этот энергоресурс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так называемый потолок цен на российскую нефть был установлен Штатами и их союзниками на уровне 60 долларов за баррель. При этом ранее американская администрация заявляла, что планирует возобновить закупки нефти для восполнения стратегического нефтяного резерва США, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.
В свете этого журналист поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки российской нефти для восполнения национальных запасов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома ответила отрицательно, сославшись на то, что это «запрещено», передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Напомним также, в марте США собирались запретить импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Однако в апреле в администрации США заявили, что на отказ от покупки российских энергоносителей «потребуется время».
Эксперт: США изобретут для России альтернативу статусу «страна-спонсор терроризма»
Американист Дудаков: США начнут изобретать новые санкционные подходы к России
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Статус «спонсороа-терроризма» приведет к полному разрыву экономических связей США с Россией. Это способно существенно навредить самому Вашингтону. Альтернативой станет создание нового подхода к санкционному давлению на Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил американист Малек Дудаков.
«Если в Европе термин «страна-спонсор терроризма» достаточно расплывчатый с юридической точки зрения, то в США с ним все более конкретно: имеется четкий перечень действий для Госдепартамента и казначейства, которые должны быть предприняты в отношении государства, попавшего под данное определение», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«В первую очередь, юридические требования США в отношении «страны-спонсора терроризма» диктуют полную закрытость финансового сектора подобного государства от остального мира. От SWIFT отключаются все банки страны, чего в отношении России еще не предпринимается. У нас сохраняется определенной число банков, не попавших под санкции», – подчеркивает эксперт.
«Также всем американским компаниям и гражданам запрещается вести бизнес со «страной-спонсором терроризма» под угрозой уголовного преследования. Сейчас ничего подобного нет. Америка закупает продукцию, поступающую из России. Однако стоит отметить, что иногда это происходит на вторичном рынке. Вместе с тем, некоторые поставки идут напрямую», – акцентирует политолог.
«В случае принятия такого статуса, Штатам придется полностью отказаться от покупки удобрений из России, хотя санкции в этой сфере не накладывались. Немаловажным фактором станет и полный запрет на выдачу виз всем лицам, обладающим российским гражданством. Сейчас процедура получения виз в США россиянами усложнена, но все же действует», – указывает собеседник.
«Существует пространство, в котором ограничения против России можно ужесточать, но все-таки, американцы к этой ситуации подходят рационально. Понимание того, что чересчур жесткие меры могут ударить по самому Вашингтону, присутствует. Имеется ряд сфер, где зависимость американской экономики от России до сих пор присутствует. Те же удобрения, для примера», – рассуждает эксперт.
«Альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма», о которой говорит Блинкен, может стать новая санкционная повестка. Я не думаю, что американцы изобретут какой-то новый юридический термин, но они однозначно будут грозить новым видом санкций в тех отраслях, где ограничения не заденут интересы американского бизнеса», – резюмирует Дудаков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – сказал он в эфире CNN.
Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
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Американцев предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Украины
New York Times: Соперничество США с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в ядерную войну
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Американцам необходимо осознать, что соперничество Штатов с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в полномасштабную ядерную войну, написал ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм в своей статье для New York Times.
Ученый призвал сограждан осознать последствия войны с Россией и Китаем, которая нанесет Штатам беспрецедентный ущерб. Он напомнил, что раньше американцы понимали, что прямой конфликт с СССР оставил бы от Америки лишь руины, передает РИА «Новости».
Как отметил эксперт, считающие, что США должны сражаться за Украину или Тайвань, должны рассказать людям о высоких ставках, которые связаны с конфликтами великих держав в ядерную и кибернетическую эры. Он выразил уверенность, что американцам предстоит столкнуться с мрачной реальностью, в которой соперничество Штатов с Россией и Китаем может перерасти в полномасштабную ядерную войну.
Ранее в США предупредили о риске расширения конфликта на Украине до глобальных масштабов и войны с Россией из-за политики ЕС и НАТО.
Поляки призвали Моравецкого подать в отставку
Польские читатели возмутились призывом премьера Моравецкого продолжать поддерживать Украину
Польские пользователи Twitter (запрещен в России) возмущены призывом премьер-министра Матеуша Моравецкого продолжить поддерживать Украину вооружением.
Слова премьера о долге международного сообщества продолжить поддержку Киева вызвали шквал возмущения и критики среди поляков, которые в ответ призвали Моравецкого начать думать не только об украинцах, передает РИА «Новости».
«Прибывают очередные беженцы из Украины, выдержит ли Польша?» – пишет Ryszarda.
Другие пользователи заявляют, что «никто не соглашался платить 30 млн из своего кармана», «воры раздают не свои деньги», некоторые пользователи признали, что у них нет слов, чтобы прокомментировать «этот бред».
Некоторые читатели подшучивают над носом Моравецкого, который становится «все длиннее».
Также комментаторы отмечают, что польские власти «раздают деньги простых людей украинцам, так как помощь формируется с их налогов».
«Подавай в отставку, вор», – заключил TomCraft.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, что президент Украины Владимир Зеленский испортил отношение поляков к Украине.
США заморозили активы бизнесменов из России на 30 млрд долларов
США и союзники по международной целевой группе REPO заморозили около 30 млрд долларов активов элиты и бизнесменов России, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он указал, что после начала спецоперации России на Украине США вместе с европейскими союзниками решили исключить Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы.
«В координации с нашими союзниками и партнерами мы создали REPO с целью преследовать незаконно полученные доходы и убедиться, что они не наживаются на страданиях украинского народа, передает ТАСС его слова.
Салливан уточнил, что заморозке подверглись все активы – от «суперъяхт до фешенебельных апартаментов».
Ранее Банк России заявлял, что взаимодействует с другими финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, при этом их обратный выкуп не рассматривается.
В России запатентовали гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне
ЦНИИточмаш запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку от тепловизоров
ЦНИИточмаш (концерн «Калашников» «Ростеха») запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в частности, от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия с тепловым наведением, сообщили в Ростехе.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала патент ручной гранате РДГ-У. Указанное изделие должно обеспечивать маскировку в инфракрасном диапазоне, защищать от тепловизионных прицелов, передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. Причем граната способна маскировать как отдельных бойцов, так и небольшие подразделения военнослужащих и технику.
Маскировка достигается с помощью оздания тепловых зон и повышенной парусностью, плавно оседающих горящих в воздухе плоских пироэлементов.
В РДГ-У содержатся два дымообразующих состава для постановки завесы и длительного подпитываемого задымления. Они разделены на две секции, которые соединены между собой перфорированной перегородкой.
Как уточнили в ЦНИИточмаш, их изделие уже завершило предварительные испытания, потвенрдив в их ходе заявленные характеристики. Скоро должны начаться госиспытания. «После этого может быть начата опытная эксплуатация и серийное производство», – сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.
Напомним, впервые разработку представили на форуме «Армия-2022».