СК опубликовал видео с места убийства целой семьи в Ульяновске

СК по Ульяновской области опубликовал видео с места убийства женщины и ее двух дочерей, которое произошло в Ульяновске.

На видеозаписи запечатлена квартира, где произошло преступление, также в кадре показаны следователи и криминалисты, работающие на месте происшествия, ролик размещен в паблике регионального СК во «ВКонтакте».

Ранее ульяновский СК сообщал, что в квартире в Заволжском районе города были обнаружены тела 48-летней женщины, девочек 15 и 11 лет и неизвестного мужчины около 40 лет. У всех жертв есть огнестрельные ранения.

Также с огнестрельным ранением плеча был госпитализирован 17-летний подросток, на данный момент он находится в сознании в центральной городской больнице.

Подозреваемый в убийстве четырех человек имеет судимость за нападение, сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает РИА «Новости».

«Подозреваемый – племянник отца семейства, которого в момент убийства не было дома. Он был ранее судим за нападение на него», – пояснил собеседник.

Он добавил, что мужчина был осужден по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и проходил принудительное лечение в Татарстане. Позже мужчину выпустили из больницы.

В региональном минздраве сообщили, что ульяновская семья не состояла на учете.

«Семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении, это была полная семья», – пояснили в ведомстве. Также там уточнили, что раненый подросток является сыном убитой женщины, у него остался отец, которого в момент убийства не было дома.