Нейросеть начала следить за автомобилистами Москвы

Нейронная сеть для распознавания автомобилей с камер ГИБДД начала работать в Москве, сообщил руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД) Евгений Леглер.

Леглер заявил, что система позволит исключить ошибочно выписанные штрафы и выявить мошенников, меняющих номера автомобилей, передает РИА «Новости».

«Сегодня ЦОДД запустил нейросеть. Ее использование дает возможность комплексам фотовидеофиксации автоматически сверять соответствие марки и номера автомобиля», – сказал Леглер.

Ранее комплекс фотовидеофиксации распознавал номер автомобиля, после чего по нему из базы данных ГИБДД выгружалась марка, затем специалист ЦОДД вручную проверял, чтобы эти данные соответствовали зафиксированному на камеру авто.

После внедрения нового ПО этот процесс стал автоматизированным, нейросеть сама может проверять данные по базе ГИБДД и определять марку авто по габаритам и формам, пояснил Леглер.

«Если нейросеть определяет, что марка автомобиля не соответствует зарегистрированному номерному знаку, то передает материал на дополнительную проверку сотруднику ЦОДД. Он проверит, верно ли комплекс распознал госномер автомобиля. Если технической ошибки камеры нет, то материал передается в ГИБДД для дальнейшего реагирования. Внедрение нейросети поможет снизить человеческий фактор, ошибки», – сказал руководитель ЦОДД.

Леглер пояснил, что в ЦОДД отобрали самые популярные зарегистрированные автомобильные марки в Москве и Подмосковье. На данный момент в нем 103 самых популярных бренда, которые составляют 95% всех зафиксированных машин.

В него входят автомобили немецкого, японского производств, новые машины азиатских производителей, премиум-сегмент и т.д.

Тестирование нейросети властями Москвы началось еще в сентябре 2018 года.