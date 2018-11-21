Минздрав предложил запретить продажу сигарет после 2050 года

Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы, в рамках которой рассчитывает прекратить продажу сигарет после 2050 года.

Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а после возможно поэтапное прекращение продажи табачной продукции, пишет РБК.

По данным Минздрава, в 2016 году курили 30,9% россиян – более 40 млн человек. Министерство рассчитывает, что к 2040-2050 году людей с этой привычкой останется только 5%. Именно это позволит впоследствии совсем вывести табачную продукцию с рынка.

Концепция Минздрава также предполагает «предотвращение распространения новых форм и видов табачных изделий, в том числе, которые потребляются путем нагревания табака». Еще одна важная мера – увеличение адвалорной и специфической ставки акциза до среднего уровня среди стран Евросоюза. Также Минздрав предлагает ввести определенные требования к цвету и размеру сигаретной пачки.

Краткосрочная цель Минздрава (до 2025 года) – снизить количество курящего населения на 5 процентных пунктов до 25%.

В Минздраве считают, что табачные компании приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди. Например, государству не придется тратиться на выявление и лечение заболеваний, вызванных потреблением табака, социальные выплаты по болезням и из-за потери кормильца. Также без сигарет у граждан бы выросла трудоспособность и продолжительность здоровой жизни, сократилось бы время болезней. Таким образом, упущенная выгода в производстве в ВВП – около 2%, подсчитали аналитики ведомства.

Напомним, что в России с 15 ноября 2013 года действует полный запрет на рекламу табака и курительных принадлежностей, тогда же вступили в силу увеличенные штрафы за курение табака в общественных местах.