У границ России стало больше высокоточного оружия США

США наращивают стратегические неядерные системы высокоточного оружия у российских границ, сообщил главком ВМФ России Владимир Королев.

Он заявил, что в 2019 году российский флот будет присутствовать в мировом океане на фоне «резкого нарастания интенсивности» военных мероприятий США и НАТО, пишет «Красная Звезда».

Королев указал на «развертывание морских систем ПРО» США и НАТО, а также «стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры» у российских границ, передает ТАСС.

Однако численность присутствия ВМФ обеспечит безопасность «с морских и океанских направлений», сказал Королев, добавив, что сейчас около 100 боевых кораблей и судов ВМФ выполняют задачи в море.