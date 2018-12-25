В Москве подростка перемололо в снегоуборочной машине

В Москве, попав в щетку снегоуборочной машины, погиб 19-летний молодой человек.

Как сообщает «РЕН ТВ», юноша намеревался запрыгнуть на заднюю конструкцию, однако не смог удержать равновесие, и механизм затянул и перемолол его.

Трагедия произошла на северо-западе столицы.

В полиции сообщили, что ведется проверка.

Ранее сообщалось, что под Кемерово водитель погрузчика насмерть задавил катавшегося с горки ребенка.