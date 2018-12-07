Водитель погрузчика под Кемерово насмерть задавил катавшегося с горки ребенка

В Междуреченске Кемеровской области водитель погрузчика во время уборки снега наехал на 7-летнюю девочку, катавшуюся на горке, ребенок погиб, возбуждено дело, сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

«Предварительно установлено, что водитель погрузчика производил работы по уборке снега на площади перед Домом культуры, где стоит горка. Мужчина, не убедившись в безопасности маневра, стал сдавать назад, в этот момент девочка скатилась с горки и попала под заднее колесо спецтехники. В окно кабины водитель увидел произошедшее и остановился», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что обвиняемый доставлен в медицинское учреждение для выяснения факта опьянения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Месяцем ранее в том же Кузбассе произошел аналогичный случай. В Шерегеше тракторист наехал на женщину возле магазина. 64-летний водитель спецтехники убирал от снега площадку у супермаркета и, сдавая назад, не заметил женщину. Пострадавшую доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные неподалеку.