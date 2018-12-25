Бывшая заключенная рассказала о рабском труде в мордовской колонии

Освободившаяся арестантка исправительной колонии номер 14 в Мордовии Индира Багаева, чьи показания стали основанием для внеплановой проверки учреждения ФСИН, рассказала о невыносимом режиме принудительного труда в колонии.

В интервью «МК» Багаева сообщила, что попала в мордовскую колонию №14 в октябре 2016 года за мошенничество: «Мне сразу сказали, что все женщины, за исключением совсем старых и больных, тут работают. Но я была и не против трудоустройства за решеткой: и срок заключения быстрее проходит, и заработать что-то можно».

Имея диплом «технолога швейного производства», Багаева стала работать швеей. «На воле работала с кожей и мехами. Когда в колонии это узнали, «вцепились» в меня. Первый год я получала в месяц очень мало, 90–120 рублей (...) Бывало, что вообще ничего не платили. Но потом я стала качать права, говорить, что я все-таки профессиональная швея. И тогда они посадили меня на ставку. Последние три месяца моего срока я получала 11 тыс. рублей», – рассказала она и добавила, что остальные осужденные «так и получали крохи до последнего момента. 500 рублей было привычной зарплатой».

Багаева отметила, что «обшивала начальство, их семьи и их друзей. Куприянов (и.о. начальника колонии Юрий Куприянов, после проверки уволен. – прим. ВЗГЛЯД) сына своего приводил в колонию, вызывал меня к себе в кабинет, я снимала там мерки и шила ему кадетскую форму. Утром замерила, а к вечеру костюм уже должен быть готов».

По ее словам, те кто не справлялся со своей работой в отведенные сроки, отправлялся в карцер, а тем, кто не выходил на работу, без дела сидеть не давали.

«Куприянов заставлял девочек отлавливать кошек, сажать в мешок и заживо их сжигать в печи, где кочегарка. Он говорил, что их много развелось», – сказала Багаева.

Комментируя свою жалобу, она заявила: «А мне терять нечего, я отсидела от звонка до звонка. Девчонок, что там остались, жалко. После того как ФСИН провела проверку и уволила Куприянова, мне стали звонить десятки родственников заключенных-женщин. Говорят, в колониях, где работали до ночи, теперь только до 16.00 трудятся. Все вздохнули свободно. Благодарят меня».

Багаева, в свою очередь, поблагодарила центральный аппарат ФСИН «за то, что проверку провели настоящую, а не формальную» и выразила надежду, что по ее итогам «начнется новая эра в жизни женских колоний».

Ранее сообщалось, что по итогам проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в ходе которой подтвердились заявления бывшей заключенной об использовании рабского труда в учреждении, отстранено от исполнения обязанностей руководство исправительной колонии номер 14 в Мордовии.