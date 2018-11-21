Британская журналистка оставила восторженный отзыв о путешествии по зимней России

Британская журналистка из The Sunday Times Magazine Кэти Гласс поехала на поезде из Москвы в Пекин, делясь со своими подписчиками в соцсетях впечатлениями от поездки в онлайн-режиме.

Путешествие стартовало 24 декабря. С момента его начала Гласс успела оценить российскую природу, еду, поезд, низкие температуры, а также персонал поезда и попутчиков.

These were the stops last night pic.twitter.com/ao7AJ2GsZ7 — Katie Glass (@katieglassST) 25 декабря 2018 г.

«И да – у нас есть Wi-Fi. Поезд действительно современный, чистый и хорошо оборудованный. Мы смотрим «Войну и мир» на iPad! Когда мы не смотрим на вид (из окна)», – написала журналистка в своем Twitter.

And yes - we have WiFi. The train is really modern, clean and wel equipt. We’re watching War and Peace on an IPad! When we’re not watching the view pic.twitter.com/TxJqSPzLeK — Katie Glass (@katieglassST) 25 декабря 2018 г.

В Омске путешественница поделилась впечатлениями о температуре в -26 градусов и замерзающем дыхании. Она порадовалась, что взяла с собой теплые вещи.

So in Omsk it was -26oC! pic.twitter.com/nGyJDMGF6F — Katie Glass (@katieglassST) 25 декабря 2018 г.

Питание в вагоне-ресторане Гласс оценила как потрясающее. Она отметила, что вся еда свежая и домашняя.

So I lost my thread I’ll repost the pictures. Here is the restaurant, the food is amazing! The food is all fresh and home made pic.twitter.com/OVDgb7PR67 — Katie Glass (@katieglassST) 25 декабря 2018 г.

После того, как журналистка проснулась утром, она опубликовала видео вида за окном, написав, что он невероятно красивый.

So UPDATE - this morning this is what I woke up to! It is SO beautiful! pic.twitter.com/2gOd8cvLCp — Katie Glass (@katieglassST) 25 декабря 2018 г.

Также Гласс и ее спутник высоко оценили работу персонала поезда.

And here’s Elena the lovely women who runs out carriage - here she is giving us ice cream. The staff are wonderful ! She works with her husband Igor - he’s been so nice to us pic.twitter.com/DSTXyT6XNT — Katie Glass (@katieglassST) 25 декабря 2018 г.

Кроме того, в социальной сети журналистка отметила, что ей очень понравилась Москва, и она непременно вернется туда снова.