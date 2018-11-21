В Сети обратили внимание на характерный жест Путина на встрече с Лукашенко

В Сети появилось видео, на котором виден красноречивый жест президента России Владимира Путина на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Видео со встречи, на котором видно, что Путин держится за ручку кресла, в котором сидит, опубликовал в своем Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин и Лукашенко встретились во вторник в Кремле. Встрече предшествовали громкие заявления со стороны президента Белоруссии, который резко высказался о ситуации с договоренностью по газу, а также отказался называть Россию братским государством.

СМИ сообщали, что у Москвы жесткий настрой перед встречей Путина и Лукашенко.