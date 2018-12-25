РАН вручила главную награду 2018 года

Биофизик Иосиф Гительзон и профессор Колумбийского университета (США) Мартин Чалфи награждены большими золотыми медалями Российской академии наук (РАН), рассказал академик Юрий Осипов.

«Присудить Большую золотую медаль Российской академии наук имени М. В. Ломоносова за 2018 год академику Иосифу Гительзону за обоснование и развитие экологического направления в биофизике, достигшего выдающихся фундаментальных и практических результатов, в частности, в морских лабораторных исследованиях биолюминесценции», – цитирует Осипова ТАСС.

Награду Чалфи присудили за разработку новых методов биолюминесцентного анализа с использованием флуоресцентного белка GFP.



Большая золотая медаль РАН присуждается за выдающиеся достижения в области естественных и гуманитарных наук.

Иосиф Гительзон – советский и российский биолог и врач, признанный ученый в области биофизики, один основателей академической науки и классического университетского образования в Красноярском крае. Он развил новое оригинальное направление – биофизика надорганизменных систем.

Под его руководством развиты биофизические методы, послужившие основой научных проектов «Биолюминесценция мирового океана», «Зеленая волна», «Хлорофилл в биосфере», «Чистый Енисей», «Замкнутые экосистемы» и «Эритрон». Он опубликовал более 300 научных работ, в том числе 15 монографий.



Мартин Чалфи – американский ученый-биохимик, является автором более 200 научных публикаций. В 2008 году он получил Нобелевскую премию по химии за исследования зеленого флуоресцентного белка (совместно с Осамой Симомура и Роджером Тьсеном).