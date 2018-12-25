РАН вручила главную награду 2018 года

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25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:28  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
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Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
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Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...

Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все привыкли к тому, что со времен СССР разговоры о свободе, в том числе религиозной, – это западная монополия. Но все изменилось – историческая ситуация подталкивает глобалистскую элиту к сворачиванию свободы вероисповедания. Подробности...
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Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...
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    Главные победы России в 2018 году

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      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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      Названа «Мисс Москва – 2018»

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          РАН вручила главную награду 2018 года

          25 декабря 2018, 14:09

          Текст: Анна Инсарова

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          Биофизик Иосиф Гительзон и профессор Колумбийского университета (США) Мартин Чалфи награждены большими золотыми медалями Российской академии наук (РАН), рассказал академик Юрий Осипов.

          «Присудить Большую золотую медаль Российской академии наук имени М. В. Ломоносова за 2018 год академику Иосифу Гительзону за обоснование и развитие экологического направления в биофизике, достигшего выдающихся фундаментальных и практических результатов, в частности, в морских лабораторных исследованиях биолюминесценции», – цитирует Осипова ТАСС.

          Награду Чалфи присудили за разработку новых методов биолюминесцентного анализа с использованием флуоресцентного белка GFP.

          Большая золотая медаль РАН присуждается за выдающиеся достижения в области естественных и гуманитарных наук.

          Иосиф Гительзон – советский и российский биолог и врач, признанный ученый в области биофизики, один основателей академической науки и классического университетского образования в Красноярском крае. Он развил новое оригинальное направление – биофизика надорганизменных систем.

          Под его руководством развиты биофизические методы, послужившие основой научных проектов «Биолюминесценция мирового океана», «Зеленая волна», «Хлорофилл в биосфере», «Чистый Енисей», «Замкнутые экосистемы» и «Эритрон». Он опубликовал более 300 научных работ, в том числе 15 монографий.

          Мартин Чалфи – американский ученый-биохимик, является автором более 200 научных публикаций. В 2008 году он получил Нобелевскую премию по химии за исследования зеленого флуоресцентного белка (совместно с Осамой Симомура и Роджером Тьсеном).


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