Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Суд в Брянской области отказал в условно-досрочном освобождении Юрию Колчину, признанному виновным в организации убийства правозащитницы Галины Старовойтовой, сообщила официальный представитель Брянского областного суда Галина Кубекина.

Рассмотрением ходатайства об УДО Колчина, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима в поселке Каменка Брасовского района, занимался Брасовский районный суд, передает РИА «Новости».

«Администрация учреждения ФКУ ИК-4 не поддержала ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении, указав на неоднократные нарушения им установленного порядка отбывания наказания», – говорится в сообщении суда.

Постановление об отказе в УДО может быть обжаловано в областном суде в течение 10 суток, а осужденным – в те же сроки со дня вручения копии постановления суда.

Отмечается, что Юрий Колчин отбыл в заключении 16 из 20 лет.

Согласно данным объединенной пресс-службы судов Петербурга (ОПС), на счету Колчина 25 взысканий, он характеризуется отрицательно.

По тем же сведениям, потерпевший по делу Руслан Линьков также был против УДО. Линьков указал, что Колчин не раскаялся в свершенном деянии и не дал показания в отношении других участников преступления, которые до сих пор находятся в розыске.

Также Линьков заявил, что Колчин не загладил причиненный преступлением вред и не просил прощения.

Во время вынесения приговора Санкт-Петербургский городской суд принял во внимание, что Колчина положительно характеризовал атаман Отдельного Северо-Западного казачьего округа и по месту службы в войсковой части 64044. Также учитывалось, что в 2001 году он был награжден по указу президента России медалью Суворова.

Юрий Колчин подал ходатайство об УДО в декабре 2018 года. В 2016 году он также подавал запрос на УДО, однако суд отклонил ходатайство осужденного.

Депутат Госдумы и правозащитница Галина Старовойтова была застрелена 20 ноября 1998 года в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге. В 2005 году Колчин как заказчик преступления получил 20 лет тюрьмы, исполнитель Виталий Акиншин был приговорен к 23,5 годам заключения.