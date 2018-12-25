МИД пообещал ответить на новые санкции США по «делу Скрипалей»

Россия не оставит без ответа второй пакет санкций, который Вашингтон планирует ввести в отношении Москвы по «делу Скрипалей», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы как ведомство готовим предложения, а решение принимает президент. Я могу заверить, что ни одно действие ограничительного свойства не остается без ответа. Характер ответа может быть разный. Думаю, тот же подход будет применяться и впредь», – заявил Рябков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия не понимает, зачем США нужны эти санкции. «Мы видим, что не только в отношении России, а к большому числу граждан и юридических лиц из самых разных стран, счет идет на десятки, эта линия американцами тоже применяется. Отдача, откровенно говоря, нулевая. Имидж США, реноме страны терпит ощутимый урон от этого», – добавил Рябков.

Кроме того, по словам дипломата, Россия рассчитывает, что иск в американские суды по поводу захваченной в США дипсобственности будет подан в 2019 году.

«С точки зрения восстановления наших законных прав на нее, никаких сдвигов нет. Мы периодически направляем ноты с соответствующими требованиями американской стороне, получаем стандартные ответы о том, что все по-прежнему. Иск в процессе подготовки, мы от этого намерения не отказались. Думаю, что в будущем году все это произойдет», – заявил Рябков.

19 декабря сообщалось, что Вашингтон еще решает, какие санкции использовать против России в рамках второго пакета мер по «делу Скрипалей».

2 декабря Госдеп анонсировал введение второй части санкций против России из-за «дела Скрипалей». Первая часть санкций была введена 27 августа.