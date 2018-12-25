МИД пообещал ответить на новые санкции США по «делу Скрипалей»

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25 декабря, вторник | Последнее обновление — 13:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о планах США создать биолабораторию в Симферополе
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне
Что России нужно от сына Каддафи
Почему люди не забывают Доктора Лизу
Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле
Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все привыкли к тому, что со времен СССР разговоры о свободе, в том числе религиозной, – это западная монополия. Но все изменилось – историческая ситуация подталкивает глобалистскую элиту к сворачиванию свободы вероисповедания. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Почему «хромает» цифровизация школьных учебников
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в формеПодробности...
Названа «Мисс Москва – 2018»
В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров РунетаПодробности...
Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге
Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льдуПодробности...
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