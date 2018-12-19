США не определились с новыми санкциями против России по «делу Скрипалей»

Вашингтон еще решает, какие санкции использовать против России в рамках второго пакета мер по «делу Скрипалей», сообщили в Госдепе.

Высокопоставленный представитель ведомства напомнил, что США «не объявляют в предварительном плане, какие санкции вводят». Он сообщил, что обсуждение данного вопроса продолжается, так как Вашингтон хочет решить его «правильно», передает ТАСС.

Санкции связаны с тем, что Госдеп не подтвердил Конгрессу США соблюдение Россией американского закона о контроле над химоружием.